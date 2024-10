Lacrime inarrestabili per Zanardi: è tutto commovente

Un’iniziativa che coinvolge indirettamente anche l’ex campione di Formula 1, Alex Zanardi, commuove tutti i suoi tifosi

Dal 19 giugno del 2020, giorno del suo spaventoso incidente in handbike, a Pienza in Toscana, su Alex Zanardi è calata una cortina di fumo. Le notizie sulle sue condizioni filtrano con il contagocce.

Al momento si sa solo che, dopo aver terminato un ciclo di terapie per il Centro Iperbarico di Ravenna che, stando a quanto trapelato, avrebbe dato incoraggianti risultati, l’ex campione di Formula 1 è atteso da un altro ‘round’ di terapie, in programma la prossima primavera, sempre presso il Centro ravennate, un’eccellenza del sistema sanitario nazionale.

Ma se ci sono scarne notizie sul suo conto, il campione paralimpico (nel suo carnet quattro medaglie d’oro ai Giochi Paralimpici di Londra 2012, altre quattro a quelli di Rio 2016 oltre a dodici titoli ai campionati mondiali su strada) continua a fare notizia commovendo i suoi tanti fan.

Alex Zanardi, 70mila con con ‘Obiettivo 3’

Nata da un’idea di Veronica Yoko Plebani, medaglia d’argento ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, è terminato con grande successo il viaggio di ‘Dash to Paris’, raccolta fondi organizzata da Mym Benefit e che ha visto 25 imprenditori italiani pedalare, nuotare e correre da Milano a Parigi. Un emozionante tour sportivo, articolato in 7 tappe, che è culminato nella partecipazione alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi parigine.

L’iniziativa ha raccolto 70mila euro che saranno devoluti ad Art4sport, fondata dalla campionessa paralimpica Bebe Vio, e all‘Obiettivo 3 di Alex Zanardi, associazioni da sempre impegnate nell’inclusione delle persone con disabilità attraverso la pratica sportiva. ‘Dash to Paris’ è diventato molto più di una semplice iniziativa con partenza e arrivo: è un modo di affrontare le sfide, che siano competizioni sportive o ambiziosi obiettivi aziendali. Ecco perché Dash to Paris è solo il primo della serie di progetti che abbiamo in cantiere”, il commento di Veronica Yoko Plebani.

E, infatti, Mym Benefit ha già in programma una nuova iniziativa: “Dash to Cortina”, in calendario il prossimo luglio. Il percorso si snoderà tra le suggestive montagne italiane fino a Cortina che, come noto, sarà una delle sedi delle Paralimpiadi invernali di ‘Milano-Cortina 2026’.

“Un ringraziamento speciale va a tutte le aziende partecipanti, ai collaboratori e ai sostenitori che hanno reso possibile questo incredibile risultato”, si conclude la nota divulgata da Mym Benefit alla quale va la gratitudine dei fan di Zanardi per la decisione di devolvere parte del ricavato alla sua fondazione. Del resto, quanto alle modalità di affrontare sfide improbe l’ex driver di Formula 1 non è secondo a nessuno.