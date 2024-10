Federica Pellegrini distrutta: l’annuncio è drammatico

Parole dure nei confronti di Federica Pellegrini. La fortissima nuotatrice azzurra infatti è finita al centro di alcune grosse polemiche

Indiscutibilmente Federica Pellegrini è da considerarsi ancora oggi una delle stelle del nuoto azzurro. La leggendaria atleta veneta è stata soprannominata non a caso la ‘Divina’ per le sue strepitose prestazioni in vasca, in particolar modo sui 200 e 400 metri stile libero.

La campionessa olimpica, medaglia d’oro ai giochi di Pechino 2008, ha deciso già da un paio di anni di ritirarsi dalle gare agonistiche. La Pellegrini ha scelto di cambiare vita, restando ovviamente sempre molto legata alle vasche ed agli sport acquatici, ma sfruttando le proprie energie vitali e lavorative in altri ambiti. Non a caso negli ultimi anni Federica è divenuta un vero e proprio volto televisivo.

Dopo aver partecipato a diversi show iconici, come Italia’s got talent e Pechino Express, l’ex campionessa è ufficialmente divenuta uno dei concorrenti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, l’ormai storico talent show della Rai che va in onda nel periodo autunno-invernale ogni sabato sera. La Divina ha scelto di mettersi alla prova con il ballo, un mondo a lei poco conosciuto fino a poco fa.

Federica Pellegrini già criticata: arriva la frecciatina di Alfonso Signorini

Il debutto della Pellegrini a Ballando non è stato superlativo, ed anzi è stato molto contestato sia da alcuni giudici del programma di Rai Uno, sia dagli utenti sui social. L’ex nuotatrice ha dimostrato di dover lavorare molto in tandem con il ballerino professionista Angelo Madonia.

La frecciatina più grossa è arrivata dal programma rivale Grande Fratello, direttamente dal conduttore Alfonso Signorini. Nell’ultima diretta su Canale 5, il presentatore e giornalista ha preso in giro il tentativo di improvvisare un tango del concorrente Javier Martinez, ammettendo in diretta: “Sei peggio della Pellegrini a Ballando“.

Una battuta ironica quella di Signorini, che però suona anche come attacco indiretto alle capacità della Pellegrini sui canali della concorrenza. Non è chiaro se ci sia stata realmente malizia da parte del noto conduttore, ormai padrone di casa da anni del GF. Ma sicuramente tale uscita in diretta televisiva ha fatto discutere, soprattutto sui social, aprendo il dibattito sulle reali capacità danzanti della Divina.

Molti utenti hanno difeso Federica Pellegrini, ammirandola per il coraggio di mettersi in discussione in un ambito completamente nuovo e difendendo di fatto il suo stile. Altri invece sono più sulla falsa riga di Signorini e della giudice Selvaggia Lucarelli, che ha criticato aspramente sabato scorso l’esibizione della nuotatrice al debutto nel programma.