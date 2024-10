Fiorentina, ecco Gudmundsson: giovedì la sentenza

Tre punti per ripartire tre punti per sognare almeno per una notte. In casa Fiorentina il successo contro il Milan deve rappresentare il punto di partenza per un gruppo che dopo le fatiche di inizio stagione si sta ora riscoprendo. Palladino ha trovato almeno nella serata del Franchi una nuova quadra. Una difesa a 4 che sacrifica si Gosens ma che da ora più garanzie. Con Comuzzo e Ranieri e non Martinez Quarta ora dietro nelle gerarchie. E una mediana che con l’inserimento di Adli ha guadagnato in fantasia e in gol due quelli dell’ex Milan nei due match giocati dal 1′ minuto con The New Saints e proprio contro i rossoneri.

Fiorentina, svolta con il Milan: ora bisogno continuare

Una Fiorentina capace di andare oltre l’errore dal dischetto di Moise Kean. Anche grazie ad un David De Gea in serata di grazia con il portiere spagnolo abile a neutralizzare dal dischetto prima Theo Hernandez e poi Tammy Abrahm. Gigliati che hanno trovato anche il primo gol su azione di Albert Gudmundsson che ora giovedì scoprirà l’esito della sentenza di primo grado per il processo in cui è coinvolto. Una Fiorentina che dopo essersi ritrovata deve ora dare continuità ripartendo dopo la sosta dalle due trasferte contro Lecce e San Gallo….