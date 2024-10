L’ottimo avvio stagionale con la maglia della Fiorentina ha convinto Julian Nagelsmann, ct della nazionale tedesca a convocare nuovamente l’esterno viola Robin Gosens in sostituzione dell’infortunato David Raum del Lipsia. Per Gosens è un ritorno in nazionale, l’ultima presenza delle sue 20 era arrivata il 17/10/2023 nel pareggio in amichevole 2-2 contro il Messico.