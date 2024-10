Nazionale, Kean fuori per infortunio: al suo posto ecco Lucca

Archiviato il 7° turno del campionato di Serie A, è il momento di tornare in prima pagina per il CT Luciano Spalletti e la sua Nazionale. Venerdì il commissario tecnico azzurro aveva già diramato le convocazioni per le gare di Nations League in programma nei prossimi giorni contro Belgio ed Israele. Erano 23 i giocatori chiamati a Coverciano per il ritiro, con l’obiettivo chiaro di lavorare su una squadra che giochi col 3-5-2.

Infatti, in attacco, Luciano Spalletti aveva convocato solo quattro giocatori. Uno di questi era Moise Kean. Il centravanti della Fiorentina si era riconquistato la maglia azzurra con un ottimo inizio di stagione con la continuità di utilizzo da parte di Palladino già a settembre. Tuttavia, dopo la gara di ieri col Milan, l’ex Juventus ha accusato un problema fisico e così al suo posto Spalletti ha chiamato Lorenzo Lucca dell’Udinese.