Roma, Dybala non va in Nazionale

All’indomani del pareggio di Monza, la Roma si “lecca” le ferite. La squadra giallorossa è andata in vantaggio, ma poi si è fatta raggiungere da un Monza determinato a fare male alla squadra capitolina soprattutto in ripartenza. Un piano di gara che ha trovato i suoi frutti nel pareggio di Dany Mota Carvalho e altre interessanti situazioni.

Alla Roma di Juric è mancata la qualità di Paulo Dybala. L’argentino, acciaccato dalla sfida contro il Venezia, ha saltato sia la trasferta di Europa League che la sfida di ieri. Tuttavia, il problema persiste e quindi Paulo non risponderà nemmeno alla chiamata della sua Nazionale. Niente Argentina per Dybala, che quindi rimarrà a Roma per recuperare dal problema muscolare che lo sta frenando.