“Sogno ad occhi aperti”: Manuel Bortuzzo commuove tutti

Il medagliato paralimpico di Parigi, Manuel Bortuzzo, commuove ancora una volta tutti i suoi fan: c’è l’annuncio

Manuel Bortuzzo fa ancora breccia nel cuore dei fan. Il nuotatore paralimpico, grande protagonista a Parigi, ancora una volta è riuscito a commuovere tutti. Dopo aver fatto vivere poche settimane fa, nel contesto paralimpico, ai propri tifosi una delle emozioni più grandi che potessero mai sperare, in queste ore si è lasciato andare a una dichiarazione sorprendente che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il campione ha voluto infatti condividere uno dei momenti più coinvolgenti della sua vita, mostrando ai propri follower una felicità sincera e pura, capace di sciogliere anche un cuore di ghiaccio.

D’altronde, nessuno come Manuel è riuscito, tra i campioni azzurri alle Paralimpiadi, a fare breccia nel cuore dei tifosi. Forse la sola Bebe Vio, da anni autentica portabandiera di un movimento che continua ad appassionare sempre più persone in tutta Italia. Bortuzzo è riuscito a farcela non solo per la sua storia drammatica, ma anche per la sua capacità di mostrare agli spettatori anche un lato inedito di sé.

La partecipazione al Grande Fratello Vip del 2021 gli ha permesso di farsi conoscere anche da chi non aveva alcuna idea della sua storia, e proprio nella casa più spiata d’Italia è riuscito a far trapelare la sua grande umanità, quel dono che in Rai hanno voluto evidenziare anche nella fiction televisiva Rinascere, andata in onda nel 2022. Lo stesso dono che oggi è emerso dalle sue ultime dichiarazioni, poche e semplici parole in grado di fare breccia nel cuore di tutti noi.

Bortuzzo emoziona ancora i suoi tifosi: stavolta il nuoto non c’entra nulla

Il più promettente tra i nuotatori della sua generazione, ragazzo che nel 2015 era stato in grado addirittura di sottrarre un record straordinario sui 3000 metri a Gregorio Paltrinieri, Bortuzzo è diventato dopo la sparatoria che gli ha causato una lesione spinale un chiaro esempio di resilienza.

Caparbio e volenteroso, nel 2024 ha ottenuto la qualificazione ai Giochi paralimpici di Parigi e il 2 settembre ha conquistato una medaglia di bronzo nei 100 metri rana SB4, con tanto di record italiano, in grado di far entrare per sempre il suo nome nella storia del nostro sport.

Anche per questa straordinaria impresa è stato premiato con la nomina ad Ambasciatore della Diplomazia dello Sport e soprattutto con la possibilità di poter ammirare, in questi giorni, la nave italiana più amata al mondo, l’Amerigo Vespucci, gioiello di inestimabile valore della Marina Militare.

Durante il suo attracco a Darwin, in Australia, nell’ambito di un vero tour mondiale, la Vespucci ha avuto infatti tra i suoi spettatori anche Bortuzzo. E quest’ultimo, rimanendo estasiato dalla visione della nave, non ha potuto far altro che commentare questa emozione con parole che hanno commosso tutti i suoi fan, e che denotano ancora una volta una sensibilità fuori dal comune: “Era come se fossi sveglio durante un sogno“. Una dichiarazione lapidaria in grado di dipingere la straordinaria bellezza della Vespucci meglio di qualunque fotografia o lunga descrizione.