Inter, due buone notizie in arrivo

Tre vittorie in una settimana non sono sufficienti all’Inter per mettere da parte le apprensioni di inizio stagione. Colpa delle troppe disattenzioni in fase arretrata, che sono costate ai Campioni d’Italia ben 9 reti subite nelle prime sette gare di campionato, sottolineando numeri in deficit se comparati con la cavalcata trionfale predisposta la passata stagione.

Meccanismi tattici da riorganizzare probabilmente, ma soprattutto uno step da compiere a livello di concentrazione collettiva, visto che di contro in Champions League Sommer ha collezionato due clean sheets in entrambe le partite disputate, compresa l’apparentemente proibitiva trasferta di Manchester contro il City.

Sarà una sosta di lavoro dunque, magari approfittando della mancata convocazione di Pavard con la Francia per metterne a punto la condizione, e soprattutto nella speranza di poter accogliere la ripresa dei lavori con tutto il gruppo a disposizione. I passi avanti del lungodegente Buchanan, per esempio, sono confortanti al punto da rendere plausibile l’ipotesi di riaverlo a disposizione già dalla trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Stesso ottimismo che fa riferimento a Barella, in fase di recupero dopo il recente problema fisico e destinato ad essere a disposizione dal primo impegno successivo alla sosta per poi tornare titolare in Champions League. L’Inter non vuole perdere tempo, e con la rosa al completo è convinta di poter tornare a correre più veloce delle avversarie.