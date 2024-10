Napoli alla seconda pausa, in testa. Ma Conte continua a nascondersi…

La seconda pausa per le Nazionali, manda in archivio per due settimane il campionato con il Napoli in testa. Gli Azzurri di Antonio Conte si sono assicurati il primo posto con la vittoria casalinga sul bel Como di Cesc Fabregas. La squadra partenopea con la terza vittoria di fila si sono portati a 16 punti, più di tutti gli altri avversari e già da venerdì erano certi di passare due settimane serene a guardare tutti dall’alto verso il basso. Un orgoglio, ma anche un peso di cui Antonio Conte avrebbe fatto a meno, ma a cui sicuramente non vuole rinunciare.

Il Napoli vince e convince

La vittoria per lui è una droga e quando non la conquista per un attimo va in tilt. Ma poi cerca la soluzione per trovarla e quasi sempre la trova. Gli era successo dopo il blackout totale della prima giornata contro il Verona. E ora, con l’aiuto di De Laurentiis sul mercato, questa soluzione l’ha trovata. Con McTominay, Lukaku e Neres, il Napoli delle prime giornate è un lontano ricordo e sta vincendo senza sosta. Motivo per cui è difficile pensare che la squadra azzurra non sia tra le favorite di questo campionato.

Conte continua a nascondersi…

Eppure Antonio Conte non vuole sentire storie, il suo Napoli resta una squadra da ricostruire dopo il 10º posto dell’anno scorso. Quindi di scudetto non se ne parla proprio. Anzi. Il tecnico salentino venerdì, dopo il successo contro il Como ha rincarato la dose: “Un inizio di stagione così non me lo aspettavo”. Eppure lui stesso, in realtà, è una garanzia in Serie A, e in generale nei campionati.

In più può contare sul “suo” Lukaku e sul fatto che i partenopei non fanno le coppe e arriva ogni settimana con la squadra tirata a lucido. Quindi, continua a nascondersi, ma il suo Napoli non è altro che una evoluzione del Napoli dello scudetto di Spalletti. E al di là delle mani avanti del tecnico ex Juventus, la sua squadra insieme all’Inter Campione uscente è una grande favorita al titolo.