Torino, tegola Zapata ma Vanoli non chiederà svincolati

Una brutta tegola per il Torino, ma anche la contestuale scelta da parte di mister Vanoli di infondere fiducia al gruppo con il quale sta lavorando. I granata dovranno correre ai ripari a causa del brutto infortunio patito da Duvan Zapata a San Siro, che costringerà il colombiano a stare fuori dal campo per almeno 7 mesi per la lesione al crociato e ai menischi riportata, tuttavia le prime indicazioni lasciano intendere che il tecnico dei granata non abbia intenzione di richiedere un nuovo innesto nel mercato degli svincolati. Nessuna ipotesi suggestiva nell’immediato, dunque, per occupare l’ingombrante spazio lasciato libero nella rosa dal colombiano, ma piuttosto la ricerca di soluzioni alternative all’interno di un gruppo che sta confortando l’ambiente granata per i risultati conseguiti e per lo spirito messo in mostra in queste prime giornate di campionato. Gli undici punti raccolti rappresentano un bottino di tutto rispetto, in linea con le aspettative di inizio stagione, e nonostante le ultime due sconfitte consecutive, lasciano spazio all’ottimismo per una gestione tecnica che sembra funzionare e che ha intenzione di trasformare un problema in una soluzione.