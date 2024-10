Charles Leclerc, esplode la bomba in casa Ferrari: l’annuncio

L’analisi è indirizzata al futuro, ma le parole non lasciano dubbi: quando succederà saranno tutti pronti. Le ultime su Leclerc

La stagione di Charles Leclerc in Formula 1 è stata costellata di alti e bassi. Certo, gli alti sono preponderanti rispetti ai bassi, soprattutto in rapporto all’attuale livello della monoposto Ferrari. Due clamorose vittorie a Monte Carlo e a Monza, i suoi Gran Premi, e sette podi, accompagnati però da una serie di risultati deludenti con il fondo toccato in Canada, quando il monegasco fu costretto al ritiro.

Una serie di situazioni che in qualche modo, fanno tornare costantemente la Ferrari con i piedi per terra, conscia di non avere ancora una vettura che possa lottare per il titolo. Ed è lì che è stato posto il focus negli ultimi mesi. Quando saranno in grado di competere per la vittoria del mondiale? Ma soprattutto, Charles Leclerc ha la stoffa per laurearsi campione del mondo? Ai microfoni del podcast ‘F1Nations’ ha risposto a questo tipo di domande Jock Clear, direttore della Ferrari Driver Academy.

Secondo il direttore il quadro è molto semplice, e la risposta è affermativa. Quando Leclerc avrà un’auto competitiva allora potrà dimostrare di esserlo anche lui.

Ferrari, parla il direttore: l’analisi del tanto di Charles Leclerc

“Charles ha tutte le carte in regola per diventare un campione del mondo. Lo dico dal 2018, ovviamente, quando lavoriamo con lui in Academy. Abbiamo visto tutte le cose giuste in tutte le fasi giuste. Ha il passo da qualifica. Mio Dio, ha, voglio dire, penso onestamente che sia il miglior pilota da qualifica che abbiamo visto. È difficile risalire a Michael, Mika e altri, ma lui è sicuramente il migliore in qualifica”, ha commentato.

Secondo Clear la chiave sta nel lavoro in sincronia tra pilota e scuderia. Il direttore della Ferrari Driver Academy ha sottolineato l’importanza di riuscire a portare al massimo livello sia la monoposto che il pilota, come è successo con Mercedes e Lewis Hamilton ma anche, adesso, con Red Bull e Max Verstappen.

“Quando saremo tutti a quel livello, so che lui si comporterà allo stesso modo. So che può fare ciò che è richiesto quando tutti noi siamo a quel livello. Quindi, quando ci troveremo in una posizione che ci consentirà di offrire una vettura in grado di competere per il campionato, cosa che credo sia ormai alle porte, Charles farà la sua parte“, ha concluso Jock Clear.