ESCLUSIVA SI Pedullà: “Pineto, incontro con Maiuri: l’ex Sorrento piace anche al Crotone”

Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale: “Daniele Amaolo non ha avuto che garanzie che cercava (i suoi rapporti con il direttore sportivo Di Giuseppe sono inesistenti) e ha deciso di non tornare a Pineto malgrado un contratto fino al prossimo giugno. Per sostituire l’esonerato Cudini tra poco ci sarà un incontro con Maiuri (ex Sorrento): è il profilo che piace di più in una mini lista che comprende Colavitto e un altro candidati. Anche al Crotone piace Maiuri, ma per ora il club ha deciso di andare avanti con Emilio Longo malgrado una situazione difficilissima per un avvio di stagione molto negativo”.