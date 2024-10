Lucca, crescita costante. E ora la chance in Nazionale

Lorenzo Lucca, nuova chance in Nazionale. Il ct Luciano Spalletti l’ha chiamato in causa dopo i problemi fisici di Kean e l’attaccante dell’Udinese vuole farsi trovare pronto. Tra l’altro ricordiamo che era stato già convocato da Spalletti in occasione del doppio impegno amichevole di marzo negli Stati Uniti.

Ma si era sempre accomodato in panchina. Adesso i discorsi sono cambiati ed è plausibile che Spalletti possa farlo esordire. In quest’avvio di stagione Lucca sta facendo intravedere una buona crescita sul piano delle prestazioni. Ora sogna, perché no, anche il gol. Prima vuole mettersi al servizio della Nazionale. Che d’altronde per lui è un sogno che si avvera.