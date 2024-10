Serie D, Abete: “Disponibili ad accogliere le seconde squadre”

In un’intervista a Cronache di Spogliatoio, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, ha confermato che le seconde squadre potranno presto accedere alla Serie D: “Abbiamo dato la disponibilità per avere le seconde squadre anche in D e nei dilettanti. Crediamo che debba esserci continuità sportiva nel bene e nel male. Se i risultati non arrivano, è giusto che sia contemplata la retrocessione dalla C. In Spagna accade. Abbiamo rapporti organici con la Serie C e abbiamo dato apertura a garantire un naturale corso sportivo con promozioni e retrocessioni“.