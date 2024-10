Tamberi dice basta, incredibile decisione in queste ore

La decisione presa in quest’ultime ore da Gianmarco Tamberi lascia tutti di stucco: ecco di cosa si tratta

La Serie A è in pausa per il secondo round di impegni in Nations League della Nazionale. Gli Azzurri, guidati in panchina da Luciano Spalletti, affronteranno, a ‘San Siro’, giovedì 11 ottobre, il Belgio e, a Udine, il 14 ottobre, Israele.

Due match casalinghi, quindi, occasione propizia per fare bottino pieno e mettere così una serie ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale, in programma dal 20 al 25 marzo 2025, dopo le due vittorie esterne, contro la Francia e Israele sul campo neutro di Budapest.

Se la Serie A si ferma per pochi giorni per poi entrare nel vivo, la stagione è invece terminata per Gianmarco Tamberi. L’altista marchigiano, che ha piazzato l’acuto proprio nel finale di annata vincendo la Diamond League, trionfo che riscatta il flop ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, è già vacanza. Ma prima di staccare la spina Gimbo ha regalato ai suoi fan una sorpresa che li ha lasciati di stucco.

Giambarco Tamberi, nuovo look: addio alla barba

Il fisico è il suo strumento di lavoro. Un fisico che lo ha fatto penare in particolare per le coliche renali che hanno condizionato la sua performance olimpica, e che lo hanno fatto finire nel calderone delle polemiche tra chi ha puntato il dito contro la sua eccessiva magrezza e chi, come il Prof. Bassetti, lo ha bacchettato a mezzo social per aver associato i calcoli renali solo all’aumento di peso (“Una perdita rapida di peso può favorire la comparsa dei calcoli renali. La perdita di peso implica anche una perdita di acqua e può determinare maggior rischio di calcolosi renale“).

Comunque, per Gimbo il suo corpo è anche un strumento di comunicazione. Iconica, infatti, è la sua barba tagliata a metà, un modo per sottolineare come la sua complessa personalità non possa essere incasellata in un’unica definizione o sotto una sola etichetta. Ebbene, Gianmarco Tamberi ha deciso di dare un taglio netto proprio alla sua iconica barba, un ulteriore cambio di look per rinfrescare l’immagine, certo, ma anche come primo step in vista delle nuove sfide che lo attendono.

Una storia pubblicata sul suo profilo Instagram lo immortala ai piedi di una scala mobile, con a corredo la seguente didascalia: “La barba è andata, può voler dire solo una cosa… è ora di partire … dove?“. Quindi, gira la camera e inquadra l’affollata zona partenze di Fiumicino e il tabellone con i prossimi voli. A questo punto, per scoprire la sua destinazione non ci resta che attendere la sua prossima storia.