Tifosi di Sinner increduli: è arrivata la rivelazione

L’ultima rivelazione su Jannik Sinner ha decisamente sorpreso i tantissimi tifosi del numero uno del mondo ora impegnato a Shanghai

Jannik Sinner non sta certamente vivendo un momento facile. Se sul campo il tennista italiano continua a regalare grandi emozioni a tutti i fan, fuori dal rettangolo di gioco deve fare i conti con la vicenda doping che è tornata a tormentarlo dopo il ricorso della WADA contro la precedente assoluzione.

Molto probabilmente la sentenza definitiva arriverà nei primi mesi del 2025 e l’atleta altoatesino potrà comunque prendere parte ai vari tornei, tra cui la Coppa Davis e gli Australian Open. Nel frattempo Sinner ha battuto Ben Shelton e ha così ottenuto il pass per i quarti di finale del torneo di Shanghai, a dimostrazione di come l’italiano stia riuscendo a mantenere alta la concentrazione nonostante le vicende extra-campo.

Ma dove è tesserato Jannik Sinner? E’ una domanda che spesso si pongono gli appassionati di tennis sul vincitore nel 2024 degli Australian Open e degli US Open. Ebbene, il numero uno del mondo risulta tesserato al circolo di Forte dei Marmi fin da quando aveva 14 anni.

Rivelazione su Sinner: non lo sapeva nessuno

Il presidente del circolo, Sergio Marrai, ha più volte ricordato che all’epoca fu il maestro Riccardo Piatti a segnalare il giovane tennista per le sue doti, ovviamente non potendo immaginare che meno di un decennio dopo sarebbe diventato il numero 1 della classifica ATP, superando un altro ex allievo dello stesso Piatti ovvero Novak Djokovic.

Sinner non ha però mai giocato nemmeno una gara con il TC Forte dei Marmi che può vantare tra i suoi affiliati anche Jasmine Paolini. Superfluo, quindi, sottolineare che Sinner non sarà tra i protagonisti della Serie A1, ovvero il massimo campionato nazionale di tennis dove i 16 migliori circoli d’Italia si contendono il tricolore (il CT Vela Messina è il circolo campione in carica).

Stando al regolamento della serie A1, tutti i circoli che partecipano al campionato possono avere nella propria squadra il 50% di tennisti provenienti dal vivaio e un’altra metà tesserabile tramite una sorta di ‘mercato’. Ogni anno, quindi, i vari CT cercano di assicurarsi i migliori giocatori del circuito. Un altro circolo molto noto è certamente il Park Tennis di Genova, che può vantare tra i tesserati Lorenzo Musetti – numero 2 del tennis italiano – e Fabio Fognini.