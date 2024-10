Tifosi in lacrime per Hamilton: messaggio commovente

Annuncio clamoroso da parte di Lewis Hamilton: il messaggio del futuro pilota Ferrari commuove tutti i suoi tifosi

I tifosi di Lewis Hamilton e tutti gli appassionati di Formula 1 stavolta non possono trattenere le lacrime. Il messaggio mandato dal sette volte campione del mondo è commovente e non può che toccare nel profondo chiunque lo abbia amato, o anche solo rispettato, in tutti questi anni di straordinaria carriera. Stavolta i suoi trionfi non c’entrano, e nemmeno le sue recenti difficoltà. Hamilton si è infatti lasciato andare a una confessione clamorosa riguardante il suo passato, aprendo per la prima volta il suo cuore su una tematica toccante.

Che il pilota britannico, prossimo all’approdo alla Ferrari, sia uno dei personaggi più iconici del mondo della Formula 1, e più in generale del mondo dei motori, è d’altronde evidente. Più volte Lewis ha dimostrato il suo spessore, dentro e fuori dalla pista, senza timore di manifestare il proprio pensiero anche su questioni ben più importanti di un gran premio e dimostrando una personalità fuori dal comune, molto più sfaccettata rispetto a buona parte dei suoi colleghi.

Una personalità che probabilmente non è solo frutto di una natura indomita, ma anche di un carattere che si è dovuto forgiare attraverso un’infanzia non proprio felice. Le esperienze vissute da bambino hanno evidentemente inciso nel profondo nel cuore e nella mente di Hamilton, ed è per questo che proprio in questi giorni lo stesso pilota ha voluto ricordare alcuni momenti non proprio felici del suo passato, strappando una lacrima a tutti i suoi supporter.

Hamilton, confessione dolorosa: le parole del pilota commuovono i tifosi

Per lanciare un messaggio che possa essere utile anche a chi si trova in difficoltà simili, Lewis Hamilton ha deciso di aprire il suo cuore. Intervistato dal ‘Sunday Times’, in questi giorni il futuro pilota Ferrari ha parlato apertamente della sua infanzia e della sua adolescenza, periodi vissuti con non poche difficoltà, tra pressioni eccessive e un carattere che non gli permetteva facilmente di stringere amicizia.

Nella fase della vita in cui avere qualcuno al proprio fianco, con cui condividere la crescita e il cambiamento, è fondamentale, Lewis si è ritrovato così molto spesso solo, affranto, deluso. E ha dovuto quindi lottare contro un avversario invisibile e tremendo: la depressione.

“Quando ero piccolo non parlavo con nessuno“, ha confessato a cuore aperto Hamilton, mettendo in luce la pressione che ha dovuto provare durante le sue prime gare, i problemi di bullismo, le difficoltà a scuola. Tutte problematiche che gli sono costate carissime: “Lotto con la mia saluta mentale da quando sono piccolo. Tra i 13 e i 20 anni ho dovuto convivere con momenti di depressione“.

Una confessione tremenda, resa ancora più drammatica dal fatto che Hamilton non riusciva a stare meglio nemmeno andando a confrontarsi con uno psicologo. Anche se oggi ha capito quanto sia importante comunque aprire un dialogo con un analista, nonostante in quel momento non sembri utile.

“Ero ragazzo, percepivo che stavo vivendo delle ingiustizie, ma non me la sentivo di parlarne con altri“, ha continuato Hamilton, che ha voluto quindi mandare un messaggio molto importante: anche se è difficile, anche se sembra inutile, parlare con un professionista, se si hanno problematiche di questo tipo, è fondamentale. Solo in questo modo si può infatti sperare di uscirne, solo in questo modo possiamo sperare di accettare ciò che stiamo vivendo.