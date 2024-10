E’ trionfo italiano alle WSOPE 2024 con la vittoria di Simone Andrian nel Main Event!

E’ il primo Main Event targato World Series Of Poker che finisce al polso di un giocatore del Belpaese. Non possiamo fare a meno di ricordare i final table raggiunti nei ME di Las Vegas da Filippo Candio (4° nel 2010), Federico Butteroni (8° nel 2015), Dario Sammartino (2° nel 2019) e di Daniel Holzner (9° nel 2023). Al tempo stesso, non vogliamo fare confronti. Le WSOP statunitensi registrano infatti una partecipazione nettamente superiore rispetto alle versioni europea, oceanica (WSOP APAC, non più attiva dal 2014) e caraibica (WSOP Paradise inaugurata nel 2023). Rimane comunque il fatto che la vittoria di Simone Andrian è la quarta più ricca di sempre ottenuta da un italiano in un torneo live (e non high roller) di poker. Il suo premio da 1,3 milioni di euro si piazza dietro ai payout ME EPT di Sammartino e Candio, e alla vittoria di Giuliano Bendinelli nell’EPT di Barcellona 2022, ripagata con €1.491.133. Ma ancora più importante è il percorso che il giocatore goriziano ha compiuto in pochi anni. Quando nel 2021 ha vinto il suo primo braccialetto WSOPE, Andrian aveva alle spalle appena tre itm e meno di 10mila euro incassati. A tre anni di distanza durante i quali è andato a premio altre 44 volte, comprese le vittorie nel WPT Prime di Sanremo e nel ME del Summer Festival Malta, l’ancora giovane giocatore si è imposto in uno dei cinque tornei di poker più importanti al mondo, diventando il secondo italiano con più braccialetti live (2) dopo Max Pescatori (4). Una traiettoria che ora colloca Simone Andrian tra i grandi giocatori internazionali e che ha tutte le caratteristiche per durare nel tempo. Ciò detto, rivediamo in sintesi una delle giornate più belle per il poker italiano. Il Main Event WSOPE 2024 ha preso il via il 4 ottobre nella pokeroom del King’s Casino con il primo dei due flight di qualificazione in programma. Al termine del Day1B, il totale degli iscritti ha raggiunto quota 768 . Le successive tre giornate (Day2, 3 e 4) hanno “scremato” il field, prima fino ai 116 in the money (Day 3) e poi alla composizione del final table a 9 giocatori (Day4). LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT