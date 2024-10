Matteo Berrettini, colpo di scena nel ranking ATP: l’annuncio

Matteo Berrettini, eliminato da Holger Rune al secondo turno del torneo di Shanghai, sta tentando di risalire la classifica

La buona notizia è che dagli Us Open in poi Matteo Berrettini non potrà che guadagnare punti nel ranking ATP, avendo saltato, nel 2023, tutta la parte finale della stagione a causa dell’infortunio rimediato proprio sui campi di Flushing Meadows giusto 13 mesi fa.

La cattiva notizia è invece che, nonostante gli innegabili progressi fatti negli ultimi mesi, con una ritrovata vena sfociata in un’ottima partecipazione al Round Robin di Coppa Davis, quando ha inanellato tre vittorie consecutive contro i suoi avversari, sembra che l’ex allievo di Vincenzo Santopadre non riesca a spingersi oltre un certo livello.

Matteo è insomma quasi una garanzia se si tratta di vincere match contro avversari aventi la sua stessa classifica – attualmente il 28enne è 41esimo nel ranking ATP – ma fatica tremendamente ad avere la meglio contro tennisti della Top 30. O, peggio ancora, con quelli ancor meglio piazzati nella graduatoria mondiale.

I propositi dichiarati lo scorso marzo, quando il finalista di Wimbledon 2021 era tornato in campo ad oltre 6 mesi di assenza dall’ultima apparizione, erano quelli di rientrare nei primi 30 del mondo entro la fine del 2024. Un obiettivo ambizioso. Ma non impossibile per chi si era ritrovato a scalare la classifica partendo dalla posizione 152, quella appiccicata scomodamente addosso al momento del rientro sulle scene.

La missione ha uno scopo ben preciso. Presentarsi ai prossimi Australian Open di gennaio 2025 da testa di serie, per evitare accoppiamenti ‘impossibili’ già ai primi turni contro qualche big. Un qualcosa del resto già accaduto nei Major del 2024, con Berrettini che al secondo turno ha incrociato la strada di Jannik Sinner a Wimbledon, e quella di Taylor Fritz a New York.

Berrettini, arriva la sentenza: “Vale la Top 20”

Dopo l’eliminazione patita a Shanghai per mano di Holger Rune – che già lo aveva battuto, e sempre in tre set, in quel di Cincinnati, ci si interroga sui margini di miglioramento dell’azzurro, recentemente fermatosi al torneo di Tokyo a causa dei ‘soliti’ problemi ai muscoli addominali.

Sulla questione ha preso la parola, intervenendo nell’ultima puntata di ‘Tennismania’, trasmissione del canale YouTube di ‘OA Sport’, il giornalista Guido Monaco. Le sue parole suonano al tempo stesso come una lusinga ma anche come una sorta di stroncatura nei confronti delle ambizioni del tennista azzurro.

“Sono uscito un po’ con l’amaro in bocca dalla partita di Berrettini. Per Matteo il bicchiere è certamente mezzo pieno dopo l’infortunio di cui non si sapeva l’entità. Il suo valore attuale è da top-20, ma non oltre. Con Rune ha aspettato la partita, ma non se l’è andata a prendere. Stava bene, non c’era una questione di resistenza fisica, ma quando trova giocatori che lo inchiodano fa fatica. Gli è mancato qualcosa in termini di coraggio e intraprendenza. È mancato un po’ il discorso di andarsi a prendere la partita, insomma”, ha concluso il giornalista.