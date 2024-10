Terremoto Marquez, tifosi increduli: arrivano le scuse

Marquez costretto a scusarmi per quanto accaduto. L’episodio ha fatto molto discutere e non è la prima volta che succede

In MotoGP i duelli sono serratissimi e spesso con un Marquez di mezzo si rischia di andare oltre il limite. Senza arrivare alle lamentele di Valentino Rossi per Sepang 2015, anche Pecco Bagnaia ha avuto modo di sperimentare qualcosa del genere ad Aragon e ora c’è un altro pilota che è uscito allo scoperto.

Come diceva Valentino Rossi avere a che fare con Marquez in gara non è mai cosa semplice, sia per il modo in cui si affronta il corpo a corpo, sia per la tendenza a superare il limite. Il Dottore sa bene di cosa si parla visto che, nel corso della sua carriera, ci ha rimesso anche un Mondiale. Il suo riferimento era a Marc Marquez, ma anche nel caso di Alex, il fratello minore, può andare bene.

Questo perché il secondo pilota del Team Gresini ha la stessa indole, magari con meno talento. In questa stagione a farne le spese è stato Pecco Bagnaia, scaraventato a terra in quel di Aragon con una manovra di certo poco ortodossa. In quel caso i Commissari hanno giudicato il tutto come incidente di gara, senza infliggere particolari sanzioni.

Ora Alex Marquez è stato protagonista di un episodio simile durante le prime fasi del Gran Premio del Giappone andando a stendere la Honda di Joan Mir. Il campione del mondo del 2020 già sta affrontando tutta una serie di problematiche con la sua HRC e, nella gara di casa, sperava almeno di costruire un risultato dignitoso. Entrando in Curva-12 su Alex Marquez, Mir sperava di prendergli la posizione ma è stato colpito dal numero 73, con le due moto che si sono impigliate e sono terminate a tutta velocità nella via di fuga.

Alex Marquez si scusa con Joan Mir ma …

L’incidente oltre a mettere fuori gioco entrambi i piloti spagnoli è stato anche piuttosto pericoloso. Fortunatamente nessuno dei due ha riportato conseguenze dal punto di vista fisico ma la delusione è stata molta.

Le parole di Mir a margine dell’incidente di Motegi sono state piuttosto chiare: “Marquez mi ha colpito come un missile, è un miracolo che non sia successo niente”. Questa volta, rispetto a quanto accaduto con Bagnaia ad Aragon, i Commissari hanno deciso di intervenire, infliggendo un long lap penalty che Alex Marquez dovrà scontare nel GP d’Australia.

Le scuse di Alex non sono tardate ad arrivare, ma con una postilla importante.”Mi scuso con Mir per quanto accaduto, però in Indonesia anche io sono stato abbattuto e in quel caso non è stato preso alcun provvedimento“. Il riferimento è a Jack Miller che, con la sua scivolata, ha fatto fuori oltre a Marquez anche Marini ed Aleix Espargarò durante il primo giro del Gran Premio d’Indonesia.