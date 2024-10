Tifosi Ferrari increduli: futuro assurdo per Hamilton

Lewis Hamilton è pronto ad iniziare la sua avventura con la Ferrari. Il futuro potrebbe riservargli una sorpresa

A Gennaio, inizierà ufficialmente l’avventura di Lewis Hamilton con la Ferrari. Dopo gli ultimi sei Gran Premi del 2024, il campione britannico finirà con la Mercedes e approderà alla scuderia di Maranello che ne ha ufficializzato l’arrivo già lo scorso febbraio. Se n’è discusso per un anno intero e presto finalmente potremmo vedere il britannico alle prese con la nuova monoposto.

C’è curiosità da parte di tutti, a cominciare dallo stesso Hamilton che approda alla “Rossa” dopo esserne stato per anni un acerrimo rivale. Il sogno è quello di tornare a competere seriamente per la vittoria del titolo mondiale che, alla Ferrari, manca addirittura dal trionfo di Raikkonen nel 2007.

Sogno ma anche obiettivo, considerando le nuove implementazioni che a Maranello stanno compiendo proprio per essere pronti ad una nuova lotta al vertice. Inoltre, vincendo un nuovo mondiale, Hamilton diventerebbe il recordman di tutti i tempi, staccando Schumacher col quale condivide oggi il record di sette titoli vinti.

Quale futuro per Lewis Hamilton in Ferrari? Arriva l’annuncio

Insomma tutto è pronto per l’arrivo di Hamilton in Ferrari, ancora sei GP e poi l’approdo si compirà. Sul “trasferimento del secolo in F1” si è pronunciato anche un personaggio che conosce benissimo il Circus.

A parlarne è stato l’ex team principal della Haas, Gunther Steiner, nel podcast Beyond the Grid. “Hamilton vorrà sicuramente provare a fare la magia“, è l’incipit della sua analis. “Venire in Ferrari per lui significa provare a vincere il titolo del mondo per l’ottava volta e riportare il Cavallino Rampante in cima dopo diversi anni. Questo è il suo obiettivo che gli dà tante motivazioni” si dice convinto Steiner che poi ci tiene a chiarire: “Non ho parlato con lui. Ma penso che questa sia la sua motivazione”.

Poi ecco la battuta di Steiner, sempre schietto nelle sue dichiarazioni:“Se Hamilton dovesse riuscire a vincere il titolo con la Ferrari, finirebbe in Vaticano col Papa.” Parole che la dicono tutta sulla voglia di tornare a vincere a Maranello. La chiosa è sul rapporto con Vesseur: “Lui e Hamilton si conoscono molto bene, hanno vinto tanto ma non insieme. Potrebbero trovare una grande alchimia e riuscire ad arrivare ad un importante risultato per entrambi”.