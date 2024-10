Ultim’ora Manuel Bortuzzo, tutto UFFICIALE: tifosi commossi

Ultim’ora che riguarda anche Manuel Bortuzzo, adesso la notizia è diventata ufficiale: i suoi tifosi sono a dir poco commossi

Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma Manuel Bortuzzo è pronto a commuovere nuovamente i suoi tifosi. Per il nuotatore italiano, vincitore della medaglia di bronzo alle ultime Paralimpiadi di Parigi nei 100 rana SB4, sta per arrivare un importante riconoscimento. Anzi, è giunta una importante convocazione che non poteva essere rifiutata.

Quando si parla del classe ’99 in molti vedono in lui una figura di coraggio, resilienza e soprattutto voglia di non arrendersi mai. Soprattutto quando la vita ed il destino, nei suoi confronti sono stati fin troppo crudeli. Come quel dannato 3 febbraio del 2019 quando si trovava con la sua fidanzata ed un gruppo di amici venne colpito, per “errore”, da un proiettile che gli cambiò per sempre la sua vita. Condannandolo, di fatti, alla sedia a rotelle.

All’epoca, infatti, era una promessa del nuoto. La voglia di mollare tutto era tanta, ma grazie all’affetto della sua famiglia ed a coloro che gli vogliono bene il suo pensiero è completamente cambiato. Anche il pubblico italiano lo ha apprezzato come uomo e come persona come concorrente nel “Grande Fratello Vip” e nella recente intervista rilasciata a “Verissimo” da Silvia Toffanin.

Manuel Bortuzzo, grandi novità in arrivo: ora è ufficiale

Mancava solamente l’ufficialità, nelle ultime ore è arrivata anche quella: Manuel Bortuzzo è presente al “Festival dello Sport” (evento organizzato dalla “Gazzetta dello Sport” e Trentino Marketing) che si terrà, per il settimo anno consecutivo, in quel di Trento. Con la collaborazione del patrocinio del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico.

Evento che è già iniziato giovedì 10 ottobre e si concluderà domenica 13. Il nativo di Treviso, insieme a più di 200 ospiti del mondo olimpico e paralimpico, anima le piazze e le vie del centro storico della città con un solo scopo: quello di vivere lo sport e conoscere, da vicino, le storie e le testimonianze di chi ha scritto pagine importanti.

Rispetto agli anni trascorsi c’è una novità: la manifestazione ha ospitato, in Piazza Cesare Battisti, un camp interamente dedicato allo sport paralimpico. Un motivo in più per provare una disciplina paralimpica alla presenza di tecnici specializzati e di atlete e atleti di livello nazionale e internazionale.

Tra i presenti, oltre all’atleta 25enne, anche il numero uno del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, gli sportivi Simone Barlaam, Vittoria Bianco, Giulia Ghiretti, Carlotta Gilli, Martina Caironi, Monica Contrafatto, Ambra Sabatini, Giuliana Chiara Filippi, Rigivan Ganeshamoorthy, Assunta Legnante, Bebe Vio Grandis e tanti altri.