Gregorio Paltrinieri si ferma, decisione improvvisa poco fa

Decisione netta quella annunciata da poco da Gregorio Paltrinieri, uno dei migliori nuotatori italiani degli ultimi tempi

Se Federica Pellegrini è stata la regina del nuoto italiano femminile negli ultimi decenni, in ambito maschile invece non possiamo non citare Gregorio Paltrinieri come uno dei protagonisti assoluti di questo sport. Il nuotatore nativo di Carpi è da considerarsi uno dei migliori, visto il suo atletismo, ma anche per la versatilità in vasca.

Paltrinieri infatti è stato abile in carriera a ottenere trionfi su varie distanze, partendo da quelle medie, come i 400 o 800 metri stile libero, finendo anche a gareggiare nel fondo, sui 5-10 km nelle acque libere. Greg tra l’altro ha partecipato, senza troppa fortuna, alle Olimpiadi di Parigi 2024 nuotando nella Senna, dopo le enormi polemiche per la scarsa pulizia delle acque parigine.

Arrivato a 30 anni di età, Paltrinieri deve decidere il da farsi. Ovvero se fermarsi e pensare ad altre avventure personali e professionali o andare avanti con il nuoto agonistico, magari scegliendo tra le specialità in vasca medio-lunga o quelle nel fondo. Proprio nelle scorse ore il campione del mondo azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno già discutere.

Paltrinieri e l’ipotesi ritiro: ecco quando prenderà la decisione

I tifosi e fan di Gregorio Paltrinieri sono dunque sulle spine. Non è da escludere un suo ritiro dalle scene, soprattutto dopo le parole rilasciate ad agosto scorso da Parigi, dopo la faticosa gara nella Senna conclusa al nono posto. In quell’occasione l’emiliano ammise di essere molto stanco e di aver bisogno di fermarsi per un periodo dopo un triennio difficile e impegnativo.

A rincarare la dose sono giunte le parole di Paltrinieri dalla Sicilia, dove ha organizzato Dominate The Water, evento natatorio a cui tiene moltissimo. Il nuotatore ha ammesso di “aver bisogno di una vacanza, poi penserò al mio futuro. A Parigi ho fatto grandi gare soprattutto in piscina. Vengo da un periodo molto impegnativo, probabilmente poi ci sarà un quadriennio ugualmente tosto, ho bisogno di staccare la spina”.

Dunque Greg si ferma e si concede un periodo di relax, ma sembra proprio che l’ipotesi ritiro ad oggi non sia contemplata. Ulteriori novità sul suo proseguo di carriera arriveranno presumibilmente dopo il periodo invernale. In particolare, come ammesso da Paltrinieri stesso, qualche rinuncia andrà fatta.

“Devo pensare bene a cosa fare, soprattutto sulla suddivisione dei miei impegni, delle mie gare“. Probabile che il 30enne carpigiano possa decidere di dedicarsi, in vista dell’obiettivo Los Angeles 2028, solo ad una specialità di nuoto in particolare.