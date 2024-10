Lacrime per Zanardi, è successo davvero: c’è anche la foto

Ancora commozione e ricordi per Alex Zanardi: spunta anche la foto di ciò che è successo diversi anni fa

Alex Zanardi continua a far parlare di sé e commuovere i tifosi, pur non potendo al momento fare qualcosa in prima persona per dire una parola di conforto e di rassicurazione a tutti i fan che continuano a chiedere di lui. Vivere dei suoi ricordi, al momento, è l’unico modo per aggrapparsi alla speranza, con l’auspicio che l’ex pilota stia lottando con la sua resilienza e il suo ottimismo che da sempre lo contraddistingue.

A dire il vero da quando nel giugno 2020 andò a schiantarsi contro un camion mentre era alla guida della sua handbike, di lui si sono perse quasi totalmente le tracce. Ogni tentativo di saperne di più è rigettato al mittente. Per questo ci si aggrappa ai social, ai mass media, anche ai ricordi. Avuta salva la vita, l’ex pilota è uscito dall’ospedale e adesso risiede a casa dove è accudito dalla famiglia che preferisce non dare informazioni e vivere nella privacy totale.

Alex Zanardi, fan commossi per il ricordo: spunta la foto

In attesa di avere notizie, risaltano maggiormente i post dedicati a lui che compaiono ogni giorno sui social, come quelli che vediamo spesso su “X”, alcuni tra l’altro datati nel tempo, facendo vivere di amarcord i fan che hanno vissuto quegli anni.

Se i più giovani, infatti, hanno conosciuto Alex già come atleta paraolimpico, un grande campione dell’handbike e soprattutto una splendida persona per ciò che faceva oltre al mondo sportivo, in attività sociali e di inclusione con la sua Obiettivo3, in molti ricorderanno come Zanardi nasce pilota di Formula 1 e non solo. Prima di subire il grave incidente che lo ha portato all’amputazione delle gambe, il classe ’66 era uno dei nomi principali del motorsport italiano nel corso degli anni ’90. Solo dopo si è dovuto reinventare per restare nel mondo dello sport che tanto ama.



E proprio in questi giorni è stata ricordata una sua importante vittoria. Correva l’anno 1997 e Zanardi andò a trionfare nella Michigan 500, una gara tenutasi nell’omonima città statunitense che vide l’italiano grande protagonista. Un utente ha postato l’avvenimento su “X” con tanto di foto del pilota all’interno della sua vettura mentre correva verso la vittoria. Un ricordo meraviglioso di un campione senza tempo.