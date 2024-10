Leclerc-Hamilton, scelta la prima guida Ferrari: c’è l’annuncio

Cominciano a delinearsi i piani e le gerarchie in casa Ferrari in vista della prossima stagione con Hamilton e Leclerc alla guida

Da una parte la voglia di esplodere definitivamente ed il talento puro di Charles Leclerc. Dall’altra l’esperienza e il sogno di chiudere la carriera in bellezza di Lewis Hamilton. Ecco cosa ci si può attendere dalla Ferrari nella prossima stagione. Due piloti di assoluto spessore, dalle qualità molto diverse ma senza dubbio tra i più stimati nel Circus.

La Ferrari ha scelto, con massima sorpresa di tutti, di affidare ad Hamilton una delle proprie monoposto a partire dal 2025, con l’intento di puntare su un pilota vincente per riportare a Maranello il titolo che manca dal 2007. A pagarne le spese è stato Carlos Sainz che, a fine anno, lascerà Maranello per scadenza di contratto, lasciando il posto ad un sette volte campione del mondo.

Ora la grande domanda, che viene spontanea sia ai tifosi ferraristi che agli appassionati di Formula 1 in generale, riguarda le gerarchie interne alla Ferrari. Chi sarà la prima guida d ? Su chi punterà Frederic Vasseur come pilota di punta dalla prossima stagione? Difficile capirlo, vista l’importanza e il valore di entrambi i protagonisti.

Il dualismo interno in casa Ferrari: il parere dell’ex pilota

Il rischio secondo molti è che con due piloti di carattere e dalle alte ambizioni come Leclerc e Hamilton, il dualismo sarà molto acceso. Dunque serve una gerarchia precisa, di cui ha parlato in un’intervista al portale GamblingZone un ex pilota di grande rilevanza come il colombiano Juan Pablo Montoya.

L’ex guida della Williams ha dato il suo parere sulle prossime strategie ferrariste: “Sono sicuro che rivedremo il Lewis di un tempo. Vorrà dimostrare a tutti che si sono sbagliati. Credo che, se tutto dovesse andare per il verso giusto, Lewis potrà essere una grande minaccia per il campionato. Se la Ferrari vuole davvero avere successo, dovrà ascoltare i suggerimenti di Hamilton e costruire attorno a lui la macchina”.

Dunque Montoya non ha dubbi. La forza, la sicurezza e l’esperienza di Hamilton dovranno essere l’incipit per la nuova stagione della Ferrari che, a questo punto, dovrebbe puntare sull’inglese come prima guida senza però trascurare il talento di Leclerc. Chissà se anche Vasseur ed i suoi collaboratori la pensano allo stesso modo, dato che il team principal francese ha da sempre un debole per il pilota monegasco e difficilmente intende lasciarlo in secondo piano.