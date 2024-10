Napoli, l’agente di Meret e Lukaku: “Contatti col Napoli per il rinnovo. Romelu perfetto per Conte”

L’agente di Alex Meret e Romelu Lukaku, Federico Pastorello, a margine dell’assemblea elettiva Aiacs. “Abbiamo dei contatti, anche prima della sosta. Alex è molto contento della stagione, è a Napoli da 5 anni e si trova molto bene. Non escludo la possibilità di arrivare ad un accordo, ma c’è una trattativa da fare. La cosa importante è che le parti siano in contatto. Lukaku con Conte? “La storia parla chiaro: sono due persone che interpretano il mestiere nello stesso modo, con impegno, professionalità, sacrificio. E poi la tipologia di gioco, Romelu è perfetto in questo. Sono partiti molto bene, il percorso è lungo e a fine stagione tireremo le somme”.