Ultim’ora pesantissima, ritiro Verstappen: tifosi a pezzi

Annuncio su un clamoroso ritiro anticipato di Max Verstappen: il mondo della Formula 1 sotto shock, arriva la rivelazione

Un mondiale così proprio non se l’aspettava. Max Verstappen, dopo le prime gare in cui la sua Red Bull aveva dominato in lungo ed in largo, proprio come nelle precedenti stagioni, probabilmente si sentiva già sicuro del suo quarto mondiale.

Un altro titolo da vincere in surplace, quasi senza sforzo visto il dominio assoluto della sua Red Bull. La situazione, però, con il prosieguo della stagione, è cambiata nettamente. La scuderia anglo-austriaca ha perso di efficacia, con la monoposto non più imbattibile, anzi. Da contraltare ha fatto l’ascesa della McLaren che, con gli sviluppi portati gara dopo gara, è diventata la monoposto più veloce in pista.

E come se non bastasse, la Red Bull si è trovata a lottare anche con Mercedes e Ferrari che hanno drasticamente ridotto il gap con la rivale fino a giocarsela per le posizioni di vertice in ogni Gran Premio. Insomma, è quasi crollato il mondo addosso a Verstappen che negli ultimi mesi è diventato più nervoso che mai, in primis con la sua scuderia.

Formula 1, Verstappen ed il ritiro anticipato: scenario shock

Il nervosismo di Verstappen è apparso chiaro anche nelle conferenze stampa abituali, un rituale che il pilota della Red Bull, in diretta, ha reso “colorito” con una serie di parole poco dolci alla sua monoposto. Una situazione poco gradita alla Fia che l’ha quindi punito.

Sulla vicenda è poi intervenuto l’ex pilota ed ora superconsulente Red Bull Helmut Marko. “Max non ha offeso nessuno ed è un qualcosa che non capisco. Vi sono due pesi e due misure – ha sottolineato – si riferiva alla sua auto e dev’esserci questa severità nelle conferenze stampa allora è bene che in futuro venga cambiato l’approccio” ha sottolineato in un’intervista rilasciata a Motorsport-Total.

Lo stesso Marko ha poi evidenziato come Verstappen potrebbe davvero decidere di dire addio alla Formula 1. “Per Max è importante divertirsi in questo sport e va preso sul serio. Ci riferiamo ad un personaggio che quando dice basta, lo è per davvero e spero che non lo induca ad un ritiro anticipato questa situazione attuale“.

Verstappen ha un contratto fino al 2028 con la Red Bull e per Marko è l’unico insostituibile nella scuderia, tanto da sollevare il problema nel realizzare una monoposto competitiva che gli possa permettere di vincere il Mondiale. Peraltro molti i rumors nei mesi scorsi che lo volevano nel mirino di Aston Martin e Mercedes.