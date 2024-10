Apoteosi Ferrari, annuncio ufficiale di questi minuti

I tifosi della Ferrari sono in estasi dopo l’ultimo annuncio: un’iniezione di positività che non può che spingere ancor di più Leclerc e soprattutto Sainz

La Rossa proverà a chiudere nel migliore dei modi questa stagione, all’interno della quale insegue ancora dei sogni di gloria, soprattutto nel Mondiale Costruttori. A sei gare c’è ancora tanto da raccontare.

La Ferrari ha dimostrato dopo gli aggiornamenti di Monza di poter essere una delle vetture più competitive su determinati tipi di circuiti. Leclerc ha vinto in casa e sfiorato il bersaglio grosso anche a Baku, perdendo un comodo podio a Singapore solo a causa delle qualifiche non perfette. Adesso in questo rush finale ci sono degli appuntamenti che possono esaltare le qualità della SF-24, in particolar modo Città del Messico e Las Vegas.

Lo scorso anno Leclerc riuscì a salire sul podio in entrambi i round, arrivando terzo a Mexico City e chiudendo secondo sulla Strip, dietro a Verstappen. I margini per far bene ci sono tutti e di questo è convinto anche Carlos Sainz, che a fine stagione lascerà Maranello per accasarsi alla Williams. L’arrivo di Lewis Hamilton in rosso coincide con la partenza dello spagnolo, fiducioso di potersi ritagliare un ruolo da protagonista anche in Inghilterra. In una recente intervista ai connazionali di ‘Marca’, Sainz ha dichiarato: “Tra vincere ancora una gara in Ferrari o la prima in Williams sceglierei la Rossa, perché sono focalizzato sempre sul breve termine”.

La Ferrari spera di vincere ancora quest’anno: le parole di Carlos Sainz fanno sperare i tifosi

Sainz ha parlato anche delle prospettive per queste ultime gare dal punto di vista tecnico e ha lanciato un messaggio di speranza ai tifosi della Ferrari: “Credo che in Messico e a Las Vegas potremmo avere delle possibilità di vittoria“.

Musica per le orecchie degli appassionati che vogliono vivere week end interessanti in questo finale di campionato. Eccellere non sarà facile ma a cominciare dal Texas, domenica 20 ottobre, si vedrà un’autentica battaglia, con Norris e Verstappen che sono in piena lotta per la conquista del titolo iridato.

Il trittico di Austin, San Paolo e Città del Messico chiarirà ancora meglio quali sono i rapporti di forza al momento, con la Red Bull che sta provando a recuperare terreno con un pacchetto di aggiornamenti tecnici che farà la sua comparsa negli Stati Uniti. Super Max spera di avere l’arma segreta per difendere il suo vantaggio.