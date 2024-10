Battaglia Marquez contro Bagnaia: tutto già deciso

In tanti aspettano il prossimo anno per godersi la sfida tra Marquez e Bagnaia nel team ufficiale Ducati: le ultime parole sono chiarissime.

Mancano solo 4 Gran Premi (al netto delle Sprint) al termine del Mondiale 2024 di MotoGP e ancora una volta, proprio come accaduto lo scorso anno, la sfida è tutta tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Il pilota spagnolo ha un vantaggio di soli dieci punti sul rivale italiano, campione del mondo in carica: molto probabilmente si deciderà tutto all’ultima sfida, per la gioia dei fan della classe regina che potranno godersi fino alla fine questo fantastico duello.

In tanti, però, hanno già lo sguardo rivolto al prossimo anno, quando la lotta per il titolo iridato potrebbe estendersi anche ad altri protagonisti. Dal 2025 Marc Marquez, attualmente quarto in classifica con la sua Gresini, entrerà a far parte del team ufficiale della Ducati e partirà quindi alla pari con Pecco Bagnaia.

Un’opportunità unica per il 31enne di Cervera, che in questa stagione è tornato a riassaporare il gusto della vittoria (nel GP e nella Sprint ad Alcaniz e poi nel GP di San Marino) e dalla prossima potrebbe davvero lottare nuovamente per il Mondiale dopo gli otto già vinti in carriera.

Marquez contro Bagnaia: l’annuncio scuote i tifosi

La pensa così anche Jorge Lorenzo, vincitore di cinque titoli iridati di cui tre in MotoGP. Intervenuto come ospite al Festival dello Sport, l’evento in programma al Teatro Sociale di Trento, Lorenzo ha definito Marc Marquez “una bestia a livello sportivo“. Il 37enne ha sottolineato che il suo connazionale ha avuto molti problemi fisici dal 2020 in avanti che lo hanno inevitabilmente condizionato nel rendimento.

Secondo Lorenzo, infatti, senza tutti quei guai ora Marquez avrebbe almeno due o tre titoli iridati in più in bacheca. Parlando poi del prossimo approdo nel team ufficiale Ducati il 5 volte campione del mondo è convinto che Marquez e Bagnaia partiranno alla pari: si preannuncia quindi una sfida tutta interna alla Casa di Borgo Panigale. “Credo che, per motivi diversi, sia una sfida che parte alla pari”, ha affermato.

Lorenzo ha poi ammesso che nel 2013 non apprezzava il modo di correre di Marc Marquez per via dell’eccessiva aggressività. “Ora ha un po’ più di ‘rispetto’ nei confronti dei rivali – le parole dell’ex pilota della Yamaha – C’è da dire che le regole sono più severe rispetto a dieci anni fa“.