Italia U21-Irlanda U21 1-1: azzurrini qualificati all’Europeo

Missione compiuta. Bastava un punto e un punto è arrivato. Con l’1-1 contro l’Irlanda, la Nazionale Under 21 stacca il biglietto per l’Europeo 2025 in programma in Slovacchia dall’11 al 28 giugno (sorteggio il 3 dicembre a Bratislava). A Trieste come ad Ascoli nel giugno del 2022: i punti (in quel caso tre) decisivi per la qualificazione sono arrivati ancora contro gli irlandesi, che chiudono addirittura al terzo posto vista la contemporanea vittoria della Norvegia sulla Turchia. Vantaggio di Cesare Casadei, pareggio di Moran dopo un rigore sbagliato da Gnonto.

Italia, le parole di Gravina e Spalletti

Al termine del match. Pareggiato 1-1 con gol di Casadei, ha parlato il Presidente azzurro Gravina: “Siamo riusciti a centrare l’obiettivo che ci eravamo prefissati vincendo con merito il girone attraverso il gioco, oltre che coi risultati. Mi congratulo con mister Nunziata, il suo staff e tutti i ragazzi. Quella azzurra è una bella gioventù”. Non solo Gravina, ha parlato anche Spalletti: “Ci hanno messo a disposizione ragazzi che hanno possibilità di venire a far parte del nostro gruppo. Ce ne sono diversi bravi: Baldanzi è quello più pronto, Gnonto c’è già stato, si lavora a stretto raggio d’azione. Casadei? Ha passato un periodo in cui giocava poco, ma ha preso ritmo, ha struttura e gamba, può diventare pronto in poco tempo. A centrocampo l’Under 21 ne ha diversi, considerando che oggi sono rimasti fuori fuori Fabbian e Bove. E altri possono fare parte della Nazionale A”

Le parole del CT Nunziata

Così ha parlato il CT Nunziata dopo la gara: “Non abbiamo mai perso, abbiamo preso pochi gol (4 in 10 partite, ndr), ma oggi è stata dura. L’Irlanda ci veniva addosso, anche con molti lanci lunghi, ma i difensori sono molto bravi. Abbiamo faticato i primi 20 minuti della partita, poi potevamo chiuderla col rigore invece l’abbiamo tenuta aperta. E nel secondo tempo abbiamo sofferto“