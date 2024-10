Inter, una sorpresa gradita per Inzaghi e un motivo d’ansia

Se da una parte la difesa è stata il focus principale del lavoro di Simone Inzaghi nel corso della sosta per le Nazionali, dall’altra è il reparto avanzato a tenere banco rispetto alle possibilità da tenere in considerazione per il tecnico nerazzurro. Gli impegni continentali dei calciatori convocati hanno generato allarme per il problema muscolare occorso a Zielinski, ma anche messo in luce la rinnovata vena realizzativa di Marko Arnautovic messa in mostra con la maglia della sua Austria, e che viene accolta come un’ottima notizia in vista della ripresa delle ostilità in campionato. Quasi al pari del riposo che Deschamps ha concesso a Marcus Thuram, sostanzialmente risparmiato dal doppio impegno della Francia a causa della botta subita contro il Torino. Si aprono dunque le valutazioni rispetto alla coppia che partirà dal primo minuto all’Olimpico contro la Roma, soprattutto in considerazione del fatto che Lautaro Martinez e Taremi saranno gli ultimi a fare ritorno a Milano, con il rientro in gruppo fissato per la seduta di giovedì.

Le buone notizie arrivano dal recupero ultimato da parte di Barella e dallo step ormai decisivo che riporterà ai nerazzurri anche l’alternativa Buchanan per le corsie laterali. Una possibilità in più che potrebbe tornare utile in virtù dei tenti impegni dei mesi a venire, nella speranza che le promesse che si era portato in allegato il suo acquisto possano concretizzarsi anche sul rettangolo verde dopo i mesi di inattività conseguenti al brutto infortunio patito in estate con la maglia della sua nazionale.