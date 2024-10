Leclerc finisce ko: notizie terribili

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda Charles Leclerc. L’annuncio in ottica mondiale: le ultime

Mancano sei Gran Premi (e tre Gare Sprint) alla fine del Mondiale 2024 di Formula 1 e il titolo iridato sembra ormai una questione tra Max Verstappen e Lando Norris. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica e vincitore degli ultimi tre titoli, mantiene un sostanzioso vantaggio di 52 punti sul rivale britannico. Tuttavia nelle ultime settimane la McLaren è stata la macchina migliore, mentre la RB20 ha fatto parecchia fatica: basti pensare che Verstappen non vince un GP dalla gara del 23 giugno in Spagna.

E per quanto riguarda Charles Leclerc? Il monegasco della Ferrari ha 86 punti di ritardo nei confronti di Verstappen e 34 da Lando Norris: anche se in tutto ci sono ancora nove corse da disputare (di cui tre sprint) sembra davvero difficile immaginare una clamorosa rimonta. Purtroppo tra Canada, Spagna, Austria e Gran Bretagna, ovvero nella parte centrale della stagione, Leclerc ha raccolto molto poco e ha visto probabilmente sfumare ogni tentativo di rimanere a non troppa distanza dal leader del Mondiale.

Leclerc finisce ko: parole durissime, tifosi gelati

Ma chi è il favorito nella lotta al titolo? Helmut Marko, consulente della Red Bull, non ha dubbi: nonostante la crescita imponente di Norris l’81enne di Graz è convinto che Verstappen abbia ancora una forza che né il britannico della McLaren né Charles Leclerc possono avere.

Secondo Marko, infatti, il tre volte campione del mondo è non soltanto il più veloce in pista ma è anche il pilota più forte sul piano mentale. Nell’intervista a ‘motorsport-magazin’ il consulente della scuderia di Milton Keynes afferma chiaramente che Verstappen “ha una forza mentale per lottare, in teoria, per il campionato che è superiore a quella che hanno Leclerc e Norris“.

Marko sceglie quindi di provocare gli avversari sul piano psicologico, sottolineando come rispetto a Verstappen sia Leclerc che Norris tendono a non reggere la pressione e di conseguenza a commettere qualche errore. Marko stuzzica soprattutto Norris, affermando di aver letto che il pilota della McLaren esegue “alcuni rituali” per fare in modo di ottenere buoni risultati il giorno della gara. In questo ormai imminente finale di stagione si capirà se la strategia del consulente Red Bull sarà utile o meno a Verstappen per difendere il titolo.