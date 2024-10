Penalità in Formula 1, che batosta: arretramento in griglia!

Restano da correre soltanto sei gare prima della fine della stagione 2024: tutto è ancora in ballo ma la griglia ora cambia faccia

Dopo poco meno di un mese di sosta, nel fine settimana ripartirà finalmente la Formula 1 con il primo dei sei appuntamenti conclusivi che ci separano dalla fine della stagione. Il primo Gran Premio sarà quello di Austin che è sempre molto atteso per la sua spettacolarità e che può diventare decisivo ai fini delle classifiche piloti e costruttori. La partenza della gara è in programma per domenica 20 ottobre per le ore 21 italiane.

Ci potrebbero però essere delle grandi sorprese a livello di penalità e posizioni arretrate nella griglia di partenza, già in Texas oppure in una delle gare seguenti che saranno in Messico, Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Le possibili penalità potrebbero essere un fattore determinante che andrebbero a stravolgere la griglia di partenza di ogni pilota e fornire degli aiuti a qualcuno oppure risultare dei grandi problemi per altri.

Formula 1, sostituzioni di cambi e power unit: in arrivo penalità nei prossimi Gran Premi?

Le ultime sei gare della stagione 2024 di Formula 1 potrebbero essere molto stressanti per le vetture in pista e potrebbe quindi diventare necessario per le varie scuderie intervenire con delle sostituzioni del cambio o della power unit. Questo come da regolamento comporterebbe delle penalità nella griglia di partenza che nei GP decisivi come quelli che ci attendono potrebbero essere un fattore determinante.

La speranza di tutti i tifosi è che non ci siano novità spiacevoli in tal senso ma non è detto che non possano invece arrivare già ad Austin. Per le scuderie a caccia di punti fondamentali in queste gare ai fini della classifica, questo aspetto sarà quindi da tenere in conto quando si andranno a formulare le strategie di gara e, in generale, di tutto il fine settimana.

Attualmente la classifica piloti dopo le gare di settembre vede primo Max Verstappen con 52 punti di vantaggio su Lando Norris secondo, un buon margine ma di certo non decisivo perché con ancora sei gare da disputare ogni errore potrebbe pesare molto. Nella classifica costruttori invece è prima la McLaren con 41 punti di vantaggio sulla Red Bull seconda. È invece più distaccata la Ferrari che si trova in terza posizione a -34 dalla Red Bull seconda.

In ottica lotta al titolo è rilevante il quarto gruppo trasmissione utilizzato dalla McLaren sulla macchina di Norris, che ora è sul filo della penalità. La lotta si fa sempre più intensa.