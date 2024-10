Six Kings Slam, Sinner schianta Medvedev e sfiderà Djokovic

È cominciato oggi a Riyad il ricchissimo torneo di esibizione “Six Kings Slam” con la partecipazione delle star del momento: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune. E le leggende Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Il torneo ha preso il via con la prima sfida, il primo turno che ha visto Jannik Sinner battere Daniil Medvedev 6-0 6-3. La formula particolare del torneo esibizione vedrà il numero 1 del tennis mondiale andare a sfidare Novak Djokovic in semifinale.

Nell’altro primo turno, questa sera Holger Rune sfiderà Carlos Alcara per accedere all’altra semifinale contro Rafa Nadal.