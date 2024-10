Ultim’ora Hamilton, c’è l’annuncio: tifosi Ferrari in ansia

Lewis Hamilton lascia ancora dubbi tra i tifosi. Il team principal ha parlato chiaramente del suo futuro in Ferrari

La stagione di Lewis Hamilton in Formula 1 è stata finora altalenante. Il sette volte campione del mondo ha portato a casa due vittorie, di cui una nella sua Silverstone. Due successi che lo piazzano di diritto tra i migliori piloti della stagione, almeno tra quelli che sono riusciti a vincere almeno un Gran Premio.

Il britannico, tuttavia, ha collezionato anche una serie di prestazioni negative che lo hanno fatto scendere fino all’attuale sesta posizione del mondiale piloti, eguagliando al momento la stagione 2022 quando la Mercedes si è ritrovata una monoposto lontanissima dalla vetta. Due soli podi oltre alle due vittorie e poi dieci volte non oltre il sesto posto, tre volte quarto o quinto e infine un ritiro, sono risultati che preoccupano i tifosi della Ferrari che, dall’anno prossimo, vedranno Lewis Hamilton vestito di rosso nella sua nuova avventura a Maranello.

I dubbi sul suo rendimento sono tanti, in una tifoseria sì entusiasta ma, al contempo, divisa sul suo arrivo. Se da un lato ci sono quelli che plaudono all’idea di vedere un campionissimo a Maranello, dall’altro ci sono anche gli scettici che avrebbero preferito l’ingaggio di un pilota giovane.

Hamilton alla Ferrari, ecco la pensa Toto Wolff

A parlare di Lewis Hamilton è stato proprio il suo attuale team principal Toto Wolff. Il manager ha preso le parti del britannico tranquillizzando i tifosi circa il suo rendimento futuro. Secondo Wolff non ci sono dubbi che Hamilton farà bene in Ferrari.

“Quando si dice che qualcosa sarà complicato, spesso si scopre che è l’opposto. Anche in questo caso il mio pensiero va in quella direzione. La Ferrari è una grande squadra, composta da persone di talento, con una forte passione ed emozione. Questo comporta pressione, ma sono certo che troveranno un modo per collaborare efficacemente“, ha commentato Wolff.

Seppur con la speranza che rimanga dietro le Mercedes, il team principal della scuderia tedesca ritiene che l’esperienza di Lewis Hamilton, insieme con la crescita che Ferrari sta avendo nelle ultime settimane, potrebbero portare ad un mix perfetto per far tornare la scuderia di Maranello in cima alla classifica della Formula 1.