Inzaghi, la strategia per il tour de force è già pronta

Il Tour de force sta per prendere il via anche per l’Inter. Con il rientro di tutti i Nazionali ad Appiano, completato dall’imminente arrivo di Lautaro Martinez e Taremi, Simone Inzaghi può contare sulla quasi totalità della rosa con la sola eccezione di Zielinski nell’ottica di predisporre e distribuire le forze in campo in vista della decisiva sequenza di impegni prevista per le settimane a venire.

Il primo ostacolo sarà rappresentato dalla trasferta dell’Olimpico contro una Roma affamata di punti e di conseguenza molto insidiosa. Di lì in poi prenderà il via un’alternanza di impegni tra Champions League e Serie A che accompagnerà la compagine nerazzurra in uno solt di ben sette partite distribuite tra le 5 di campionato e le due nella massima competizione continentale. La passata stagione fu contraddistinta da un rendimento impeccabile in situazioni analoghe, che contribuì allo sviluppo di un campionato dominato. I rallentamenti che hanno caratterizzato la prima fase del 2024-25 dovranno dunque essere messi da parte, anche grazie all’aumentata profondità della rosa a disposizione del tecnico interista. Inzaghi sarà chiamato ad aumentare il coinvolgimento di tutti gli interpreti a disposizione per mantenere alto il livello di forma e del morale della truppa. Elementi indispensabili per arrivare a portare a casa quei risultati di altissimo livello che i nerazzurri hanno da tempo identificato quali propri obiettivi stagionali.