Juve, unghie affilate alla Continassa

La Juve sta riaffilando le unghie alla Continassa, alla conta dei giocatori di rientro dalle nazionali. La sfida alla ripresa contro la Lazio sarà fondamentale per dare subito una sterzata positiva al campionato, prima della terza sfida di Champions con lo Stoccarda. Thiago Motta deve calibrare le forze e sopperire alle mancanze che ci saranno soprattutto nella prossima sfida di campionato, dove ai giocatori infortunati si aggiungerà pure lo squalificato Conceicao. Verso il rientro in gruppo Weah, che ha lavorato bene in questi giorni con l’area perfomance: un nuovo step cuscinetto per i reduci da infortuni che potrà garantire allo staff tecnico di poter puntare tranquillamente sugli elementi che saranno messi a disposizione. Dal campo all’extra campo poi è un attimo, quando a rompere il silenzio è Pogba: il centrocampista è ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport e ha rilanciato la volontà di tagliarsi lo stipendio pur di rimanere alla Juventus. Dalla Continassa per il momento non filtra la stessa disponibilità da parte del club, intenzionato a risolvere il contratto col francese che non viene ritenuto spendibile per il nuovo progetto tecnico.