Bomba Tacconi, tifosi increduli: la mazzata è tremenda

Bomba Stefano Tacconi, arriva un annuncio clamoroso! I tifosi sono increduli dopo quanto appreso, la mazzata è tremenda. Ecco i dettagli

Stefano Tacconi ha lasciato di sasso tifosi e addetti ai lavori dopo il clamoroso annuncio arrivato nelle scorse ore! Una vera e propria forte che farà parlare a lungo. Non è mai stato, l’ex portiere, uno che è andato per il sottile l’ex portiere della Juventus. Anzi, ha sempre detto quello che pensava senza troppi peli sulla lingua anche a rischio di prendersi critiche e scatenare polemiche. Dopo la brutta vicenda che l’ha riguardato, probabilmente, è diventato ancora più diretto.

Tutto il mondo del calcio si è stretto attorno all’ex estremo difensore a lungo per le sue condizioni. Colpito da un grave aneurisma nell’aprile 2022 è stato in lotta per la vita, in coma per diversi mesi. Dopo essersi salvato, Tacconi ha ripreso gradualmente conoscenza ed è così potuto uscire dall’ospedale e riprendere una vita man mano sempre più normale. Adesso ha ritrovato anche capacità motorie, ritornando a camminare seppur a fatica. Il peggio è sicuramente alle spalle.

Clamoroso Tacconi, arriva la bordata su Cassano e Balotelli

L’ex Juve è tornato così ad interessarsi e parlare dello sport che più ama. Varie ospitate in radio e tv, varie interviste ed inoltre è stato avvistato anche di nuovo sugli spalti, ad esempio era allo “Stadium” di Torino in occasione di Juve-Napoli dello scorso settembre. Il calcio attuale però proprio non gli piace e ha voluto ribadirlo ancora una volta nell’intervista concessa a “Repubblica” negli ultimi giorni.

In questa occasione è arrivata una vera e propria bordata verso alcuni protagonisti del nostro calcio. Una dichiarazione che sa di mazzata con i tifosi che sono rimasti increduli: “Non fa per me restare in questo mondo, anche solo commentatore in tv, sarei troppo scomodo“ taglia corto su precisa domanda. Tacconi, insomma, non sta pensando ad un ritorno, proprio no. “Se avessi allenato Cassano o Balotelli, li avrei presi a calci in culo non so fino a dove”, è la colorita esclamazione che l’ex portiere si lascia scappare. Ma non solo, ne ha anche per sé stesso: “Se fossi stato un dirigente avrei detto al Tacconi giocatore di fumare o bere di meno”.

Dopo la stilettata contro i due giocatori genio e sregolatezza per antonomasia del calcio italiano, parla di quello attuale: “Il calcio di oggi è di una noia mortale, sono stato a Juve-Napoli, una palla assurda”, rincara la dose l’ex estremo difensore. La chiosa finale è quindi sul ruolo del portiere divenuto più complicato a causa della costruzione dal basso.