Formula 1 ribaltata, annuncio UFFICIALE: cambia la classifica

Cambia completamente la classifica del Mondiale 2024 di Formula 1: l’annuncio ufficiale ha spiazzato i tifosi.

Dopo circa un mese di pausa la Formula 1 è pronta a riaccendere i motori. In questo weekend i piloti si daranno battaglia sul circuito di Austin, in Texas, in quella che è la sestultima prova del Mondiale 2024. Sabato sera è in programma la Gara Sprint, mentre domenica si correrà il Gran Premio ‘classico’: una grande occasione per Lando Norris, che potrebbe sfruttare le due corse per ridurre ulteriormente il suo divario in classifica da Max Verstappen.

Il tre volte campione del mondo conserva ancora un vantaggio di 52 punti sul rivale britannico della McLaren ma non vince un Gran Premio ormai dal weekend in Spagna di fine giugno. In più nella seconda parte di stagione la vettura della scuderia di Woking è chiaramente la migliore macchina in griglia: tutti motivi che spingono Lando a credere in una clamorosa rimonta iridata.

In molti continuano però a ritenere Max Verstappen favorito per la vittoria finale: secondo diversi addetti ai lavori, infatti, l’olandese riuscirà a gestire il vantaggio su Norris. Non la pensa affatto così Gunther Steiner, ex Team Principal del team Haas che oggi ricopre il ruolo di opinionista di F1.

Cambia la classifica in F1: la notizia è appena arrivata su Norris

Nella chiacchierata con il giornalista Will Buxton nel podcast ‘The Sports Agents’ il 59enne di Merano ha chiaramente detto che in questa volata finale il suo favorito è proprio Lando Norris. Steiner ha sottolineato che la corsa al titolo iridato, nonostante i 52 punti di vantaggio del campione del mondo in carica, sia assolutamente aperta. L’ex Team Principal della Haas ha poi aggiunto che in questo momento Lando Norris “sia in una posizione migliore per vincerlo“.

“Lui al momento sta andando molto meglio, mentre Max sta facendo fatica con la sua auto – ha detto Steiner – Questo rende tutto molto interessante”. In effetti i numeri danno ragione a Steiner: dopo il GP di Spagna è praticamente cominciato un altro campionato, che ha visto Norris vincere due Gran Premi e conquistare altri tre podi (oltre a quello nella Sprint Race in Austria) mentre Verstappen non è più riuscito a salire sul gradino più alto del podio.

La Red Bull ha però introdotto un nuovo pacchetto di aggiornamenti: già il weekend di Austin ci dirà se la RB20, grazie a queste migliorie, tornerà a fornire le prestazioni di inizio stagione.