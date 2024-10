Lutto terribile nel calcio italiano: addio all’ex bianconero

Il calcio italiano ancora una volta in lutto per la scomparsa di un personaggio che è entrato a far parte della storia di diversi club

Il 2024 è stato finora un anno piuttosto particolare ed a tratti molto triste per il calcio italiano. In primis sul campo, vista la pessima figura degli azzurri agli Europei giocati in Germania la scorsa estate. Poi anche per le tante, troppe brutte notizie legate al destino di alcuni calciatori e leggende che hanno fatto la storia di questo sport.

Basta pensare alla recente scomparsa di Totò Schillaci, attaccante divenuto un’icona nelle Notti Magiche di Italia ’90, bomber della nostra nazionale che si è dovuto arrendere ad una terribile malattia che lo attanagliava da tempo. Senza dimenticare ad inizio anno gli addii ad altri miti calcistici come Gigi Riva, ancora oggi recordman di gol in maglia azzurra, o Andy Brehme, terzino dell’Inter scudettata di Trapattoni. O anche la recente scomparsa dell’ex calciatore del Cagliari, Andrea Capone, ritrovato senza vita nella stanza di un albergo del capoluogo sardo.

Purtroppo nelle scorse ore è giunta un’altra brutta notizia, sempre legata ad un calciatore del passato molto apprezzato dalle tifoserie di diverse squadre di Serie A. Un ennesimo lutto che rende sempre più triste e drammatico quest’anno bisestile.

Addio all’attaccante, è stato leggenda di Udinese e Napoli

Qualche giorno fa è arrivata la notizia della scomparsa di un attaccante che ha avuto un’ottima carriera nella massima serie e che come detto è rimasto nella storia di diversi club italiani. Parliamo di Ivano Bosdaves, un’ala sinistra di origine friulana, formatosi nelle giovanili dell’Udinese, la squadra a cui è rimasto sentimentalmente più legato.

Bosdaves è scomparso all’età di 79 anni, lasciando alle spalle una carriera molto fruttuosa nel calcio e anche un passato da allenatore nelle squadre giovanili a livello dilettantistico, in particolare nel suo Friuli. Dopo la crescita a Udine, ha indossato diverse prestigiose maglie, come quelle di SPAL, Napoli e Brescia, facendosi apprezzare per il suo guizzo sulla fascia ed un discreto fiuto del gol.

Anche Atalanta, Foggia e Prato nella sua carriera, prima del ritiro avvenuto nel 1976. Bosdaves successivamente si dedicò alla crescita ed alla scoperta dei giovani calciatori. Come allenatore, si distinse soprattutto a livello giovanile, ottenendo anche la prestigiosa “Panchina Verde” negli anni Novanta.

Considerato una persona riservata, che non amava stare di fronte ai riflettori ed alla notorietà, Bosdaves da anni si era ritirato a vita privata. La sua famiglia, per non dare scalpore, ha annunciato la sua scomparsa solo a funerali già avvenuti.