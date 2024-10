Ritiro in Formula 1: annuncio UFFICIALE

Clamoroso in Formula 1. Sembra tutto fatto per il ritiro definitivo di un grande protagonista. L’indizio lascia pochi dubbi

Nel weekend riprende il Mondiale di Formula 1 con il Gran Premio degli USA che si disputerà ad Austin. Sarà il primo dei sei GP che decreteranno i vincitori per la classifica piloti e costruttori. Si riparte con Max Verstappen, mai così in difficoltà negli ultimi tre anni, che dovrà difendere la vetta per la graduatoria individuale mentre, in quella costruttori, la Red Bull punta al sorpasso sulla McLaren.

La Red Bull è pronta allo sprint finale per cercare di risollevarsi da una situazione che la vede in grande crisi da giugno. Per l’occasione Christian Horner, il team principal della scuderia anglo-austriaca, ha cercato di trovare le migliori soluzioni possibili approfittando del mese di pausa. Red Bull che ha preso un’importante decisione anche per quanto riguarda i piloti con l’allontanamento di uno dei grandi protagonisti della F1.

Ritiro dalla Formula 1, c’è anche l’annuncio

La Red Bull ha sostituito Daniel Ricciardo con Liam Lawson. Il neozelandese prenderà il posto del classe 1989 come compagno di squadra di Yuki Tsunoda nel team Racing Bulls. L’australiano è stato appiedato a stagione in corso. Horner ha spiegato di recente le motivazioni che hanno portato al cambio: “La situazione richiedeva una risposta immediata da parte dei nostri piloti. In condizioni normali avremmo aspettato la fine della stagione. Ma questa era l’occasione perfetta per schierare Liam”. Quale futuro per Ricciardo?

L’ex McLaren potrebbe aver chiuso qui la sua avventura da pilota nel mondo dei motori. Il suo è sembrato un addio definitivo, pur avendo diverse opportunità in altre serie, come ad esempio IndyCar e NASCAR. Ma, a quanto pare, non è suo interesse provare queste categorie. Ecco perché è sempre più probabile l’addio definitivo alle corse. A confermare questa ipotesi c’è un indizio trapelato sui social.

Per la precisione, Ricciardo era presente in un’immagine pubblicata su Instagram da parte di Adam Cianciarulo, suo grande amico, ex pilota e conduttore di un podcast. Nella foto si vede l’ormai ex Red Bull in uno scatto con alcuni amici,con indosso un cappellino con una scritta che non è passata inosservata. “Sono in pensione, il mio lavoro è divertirmi.” Pura casualità? Forse no. I presupposti per l’addio, del resto, ci sono davvero tutti.