Serie B, Bari-Catanzaro 1-1: il programma della 9^ giornata

Termina 1-1 l’anticipo della 9^ giornata di Serie B tra il Bari e il Catanzaro. Gara sbloccata da Dorval al 30′. Pari Catanzaro al 74′ con Iemmello.

Serie B, le ufficiali di Bari-Catanzaro

BARI (3-5-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Favasuli, Maita, Benali, Falletti, Doval; Sibilli, Lasagna. Allenatore: Longo.

CATANZARO (4-3-3):Pigliacelli; Situm, Bonini, Brighenti, Scognamillo; Pontisso, Petriccione, Koutsoupias; Compagno, Iemmello, Biasci. Allenatore: Caserta.

Bari-Catanzaro, la partita

Partenza lenta, match che si sblocca al 31′ con Dorval. Cross dalla destra, Sibilli non impatta il pallone che scorre per tutta l’area e arriva a Dorval che anticipa il diretto avversario e buca Pigliacelli col secondo gol del suo campionato. Bari che ha l’occasione del raddoppio al 44′ con Lasagna. Lasagna stoppa e si gira subito sul mancino, tiro forte ma centrale sul quale serve un ottimo intervento di Pigliacelli. Al 75′ pari Catanzaro con Iemmello. Grande lavoro di La Mantia che protegge palla e pulisce la palla per Iemmello che arriva da dietro e piazza perfettamente col destro dove Radunovic non può arrivare. A 7 dal termine Radunovic salva su Iemmello. Parata decisiva di Radunovic che ipnotizza Immello sul secondo palo da pochi passi, il Catanzaro ad un passo dal vantaggio. Finisce 1-1.

Il programma del weekend

Domani ore 15.00: Cittadella-Cosenza, Sudtirol-Pisa, Salernitana-Spezia, Modena-Palermo.

Domani ore 17.15: Brescia-Sassuolo

Domenica ore 15: Juve Stabia-Cremonese, Reggiana-Frosinone, Carrarese-Mantova.

Domenica ore 17.15: Cesena-Sampdoria.