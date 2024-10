Manuel Bortuzzo, accade tutto in diretta: fan commossi

Fan colpiti per quanto accaduto in diretta al Tg2 a Manuel Bortuzzo: il nuotatore olimpico emoziona ancora una volta tutti

Dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi sono già passati un paio di mesi, ma alcune imprese dei nostri atleti azzurri vivono ancora in maniera ardente nella nostra memoria, tanto che vorremmo subito rivederli in azione.

Per farlo, però, dovremo attendere il 2028 quando avranno luogo i giochi di Los Angeles dove ci si augura possano partecipare quasi tutti gli azzurri visti in questi ultimi giochi. Tra quelli che hanno maggiormente lasciato il segno nell’ultima edizione delle Paralimpiadi c’è sicuramente Manuel Bortuzzo dal quale ci si aspetta tanto anche nel 2028.

Il nuotatore olimpico ha conquistato il bronzo nella finale dei 100 metri a rana categoria SB4 e per lui è stato il coronamento di un sogno, frutto di tanta fatica ed anche sofferenza. La storia di Manuel è nota a tutti e fin da quel maledetto giorno del 2019 dove perse l’utilizzo delle gambe a causa di un proiettile che lo ferì all’Axa di Roma il giovane, che all’epoca aveva appena 20 anni, ha mostrato una voglia di vivere ed una forza senza pari per uno della sua età.

Una forza che ha messo nel nuoto, diventato atleta paralimpico e rappresentando l’Italia al meglio nelle Paralimpiadi di Parigi. E da allora, Bortuzzo non smette di emozionare e per l’ennesima volta in tv il nuotatore ha commosso nuovamente i fan.

Bortuzzo emoziona ancora i fan: accade tutto in diretta

Nella giornata di giovedì, Manuel Bortuzzo è stato l’ospite speciale al ‘Tg2’ e, come era lecito aspettarsi, non si è potuto non ricordare ancora una volta il momento in cui a Parigi ha portato a casa la medaglia di bronzo. Al termine del video, Bortuzzo è apparso molto emozionato e, via social, ha pubblicato proprio lo spezzone del Tg2 a lui dedicato, scrivendo in didascalia “È sempre bello”, prendendo ispirazione dalla conduttrice che, in merito al video mandato in onda, aveva dichiarato come fosse sempre una bella emozione.

Il nuotatore olimpico guarda ancora con commozione a quel momento, gli occhi sembrano quasi luccicargli e ciò non può non conquistare ed emozionare i fan, del tutto catturati dalla sensibilità di un ragazzo la cui vita è cambiata in uno schiocco di dita. Manuel ha avuto tanto coraggio e tanta forza di volontà per ripartire, tanto che ha anche scritto un libro dal titolo Soli nella tempesta dove racconta tutto il calvario che ha affrontato.

La sua emozione, trasmessa sia in diretta che nel post pubblicato da lui stesso su Instagram, oltre a commuovere, può anche essere fonte di ispirazione per chi, giovane come lui, non può più camminare ed è costretto su una sedie a rotelle. Ancora una volta, Manuel colpisce ed insegna qualcosa a tutti noi che non possiamo far altro che prendere esempio da uno come lui.