Schumacher mette in ginocchio la Ferrari: Hamilton ko

Schumacher e Hamilton, l’annuncio delle scorse ore ‘condanna’ la Ferrari: al tappeto anche il pilota inglese

Non vi è alcun dubbio che una buona fetta della storia moderna della Formula 1 porti due nomi incisi più in alto di tutti, in quanto a successi sulle quattro ruote. Michael Schumacher e Lewis Hamilton, un parallelismo rafforzatosi e divenuto ancor più interessante da quando il 39enne di Stevenage lo scorso febbraio ha annunciato di aver firmato con la Ferrari.

La Scuderia di Maranello si è goduta per dieci lunghi anni il talento di una vera e propria leggenda come quella del ‘Kaiser’, capace dal 2000 al 2004 di vincere in maniera incontrastata, dominando in lungo e in largo. Hamilton, d’altro canto, ha pareggiato il record di mondiali (7) del tedesco, candidandosi tra i più grandi piloti della storia. In un testa a testa virtuale che, a distanza, potrebbe anche vedere Lewis battere Michael nel triennio a disposizione in Ferrari.

Tutta teoria, molto presto però la parola passerà alla pista in una nuova annata che rischia di portare non poche novità al paddock. Da Sainz che lascerà il suo posto proprio a Hamilton per trasferirsi in Williams, passando per i nuovi prodigi della Formula 1 come Bearman e Kimi Antonelli, con quest’ultimo erede designato di Lewis.

Hamilton distrutto: “Inferiore a Verstappen”

Ad ogni modo nelle scorse ore è scoppiata una nuova polemica. Al centro di tutto proprio Hamilton e Michael Schumacher, con un paragone decisamente audace che ha coinvolto a distanza nientemeno che Max Verstappen, colui il quale da tre anni non ha rivali in F1.

Le dichiarazioni registrare sono state durissime. Ai microfoni di ‘Formula1.de’ il fratello di Michael Schumacher, ex pilota ed ora opinionista, Ralf Schumacher ha parlato senza troppi giri di parole su chi sia a sua detta il miglior pilota dell’epoca moderna. E il duello tra Verstappen e Hamilton è diventato presto scontato.

“Max ha una marcia in più in termini di talento puro. In Formula 1 la scuderia deve fornire una vettura al pilota per portarlo a vincere, lo abbiamo visto. Tutti pensavamo che Lewis potesse camminare sull’acqua e l’ho pensato pure di Max. Ma sono certo che Verstappen abbia più talento di Hamilton”.

Una stoccata non da poco al pilota che tra una manciata di mesi affiancherà Leclerc e che potrebbe insidiare il dominio di Michael in Ferrari: “È distante anni luce da mio fratello”, ha concluso poi l’ex pilota della Williams riguardo al futuro ferrarista.