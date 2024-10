Ultimatum Verstappen, messaggio drammatico: pronto all’addio

Svolta clamorosa per Max Verstappen: l’ultimatum ha lasciato senza parole i tifosi, l’olandese pronto a dire addio

Il rush finale del Mondiale 2024 di Formula 1 vedrà due piloti contendersi il titolo iridato. In testa alla classifica c’è Max Verstappen, che conserva 52 punti di vantaggio sul rivale Lando Norris. Un divario importante ma non così ampio da permettere al pilota della Red Bull di stare tranquillo. Verstappen, infatti, non vince un GP dallo scorso giugno: il calo di prestazioni della Red Bull (che avrà aggiornamenti in questi giorni ad Austin) e l’ascesa della McLaren lasciano ogni discorso aperto.

Ma cosa succederebbe se Max Verstappen dovesse clamorosamente veder sfumare il suo quarto Mondiale consecutivo? Quali ripercussioni potrebbe avere la perdita della corona? Il contratto del 27enne di Hasselt con la scuderia di Milton Keynes è apparentemente blindatissimo: l’intesa, infatti, scadrà nel 2028.

Eppure sono in molti a ritenere che il rapporto tra Verstappen e il team anglo-austriaco non sia più lo stesso di prima. Nel suo contratto, stando a quanto riferito di recente anche dal consulente della Red Bull Helmut Marko, ci sarebbero delle clausole che gli consentirebbero di andare via prima della naturale scadenza del contratto. Secondo Eddie Jordan, ex proprietario del Team Jordan in F1, è uno scenario che non si può assolutamente escludere.

Ultimatum Verstappen: l’olandese può davvero dire addio

Intervenuto come ospite nel podcast ‘Formula for Success’, condotto dall’ex pilota David Coulthard, Jordan crede che Verstappen abbia ancora tutte le carte in regola per conquistare anche questo Mondiale. Tuttavia, sempre a detta di Jordan, la sua permanenza in Red Bull dipenderà molto da come andranno a finire questo campionato.

“Direi che Max deve vincere il campionato quest’anno, nel 2024, per assicurarsi di essere ancora lì nel 2027″, ha detto il 76enne irlandese. I tifosi cominciano a temere davvero che si arrivi a un divorzio, anche perché papà Jos ha già fatto sapere di non avere chissà quale stima di Christian Horner, Team Principal della Red Bull. Lo stesso Max, come è noto, è molto più legato a Helmut Marko che al dirigente britannico.

Ma quale potrebbe essere il futuro del tre volte campione del mondo in caso di addio alla Red Bull? La Mercedes lo ha corteggiato a lungo, salvo poi decidere di puntare sul giovane italiano Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Per ora non ci sono volanti liberi ma le porte per Verstappen restano ovviamente sempre aperte.