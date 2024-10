Addio ad un torneo del Grande Slam: irrompono gli arabi

Discussioni in corso a margine del Six Kings Slam in Arabia, i sauditi fanno sul serio e vogliono un torneo del Grande Slam

Non sorprende più, ormai, e di recente si stanno avendo sempre nuove dimostrazioni di tutto questo. L’Arabia Saudita vuole essere protagonista a livello internazionale nello sport e non lo sta dimostrando solo nel calcio, con i grandi investimenti per attrarre campioni nella Saudi Pro League. In questi giorni, finendo sotto i riflettori, in maniera inevitabile, anche nel pianeta tennistico.

Settimana dedicata al Six Kings Slam, sfarzoso torneo di esibizione che ha visto la partecipazione del nostro Jannik Sinner, di Djokovic, Nadal, Alcaraz, Medvedev e Rune. Ricco gettone di presenza per gli atleti in gara, il che ha generato ovviamente notevoli discussioni, ma non è stato certo l’unico tema.

Ci sono state polemiche sulla produzione televisiva dell’evento, con immagini che non hanno certo strappato l’entusiasmo degli spettatori, data una regia alquanto rivedibile. L’intera atmosfera della manifestazione, un po’ troppo kitsch, ha generato malumore tra i puristi del tennis e dello sport in generale. E non è finita qui, dato che il Six Kings Slam, nei piani degli arabi, dovrebbe essere solo propedeutico a un impatto sempre crescente nel tennis. C’è l’intenzione di portarsi a casa una prova del Grande Slam.

Una prova del Grande Slam in Arabia: arriva l’annuncio

Un calendario senza uno tra gli Australian Open, il Roland Garros, Wimbledon o gli US Open? O con in aggiunta un ulteriore torneo di due settimane in un calendario già intasatissimo? Difficile da credere. A fare chiarezza, arriva un annuncio illuminante sulla questione.

Dell’argomento ha parlato Stefano Meloccaro, storico volto del tennis su Sky Sport, in diretta a ‘Tutti Convocati’ su ‘Radio 24’. Spiegando, per gli appassionati del grande tennis e delle venues storiche, che non c’è da preoccuparsi. “Agli arabi è stato risposto che gli Slam non sono in vendita – ha affermato – Non è una questione di soldi”. In effetti, difficile mettere in discussione appuntamenti storici e iconici del calendario, una leggenda che non si può di certo comprare.

Discorso diverso, però, secondo Meloccaro, per altro tipo di questioni. “Magari un Masters 1000 lo compreranno“, ha ammesso. Potrebbe dunque esserci l’uscita di scena di una delle attuali nove prove in calendario per quella tipologia di torneo, a vantaggio di un nuovo appuntamento a Riyadh, dove del resto si svolgeranno già le WTA Finals.