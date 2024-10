Ritiro Djokovic, tutto deciso: annuncio a cuore aperto

Novak Djokovic ha le idee chiare sul suo futuro, il 24 volte campione Slam ha deciso il suo futuro: l’annuncio sorprende i tifosi

C’erano una volta i Fab Four. Un quartetto straordinario diventato, forse troppo presto, un trio, ma di altissima qualità. I Big Three hanno regalato emozioni incredibile ai tifosi di tennis, agli appassionati di tutto il mondo. Ma il tempo ha colpito anche loro. Uno dopo l’altro, negli ultimi anni hanno annunciato il ritiro: lo ha fatto Roger Federer per primo, seguito poi da Murray, che nei Big Three non entrò mai. Recentemente lo ha fatto Rafa Nadal, dopo un paio di anni di travaglio. E adesso ne è rimasto solo uno, inossidabile: Novak Djokovic. Un giocatore che, nonostante le primavere stiano trascorrendo, ha le idee chiarissime sul suo futuro.

Dopo l’annuncio dell’addio del campione di Manacor, che chiuderà definitivamente la propria carriera con la partecipazione alle Finals di Davis, in molti si chiedono per quanto ancora vorrà andare avanti Nole. Il fuoriclasse serbo, ormai in maniera acclarata il tennista più vincente della storia del tennis, è ancora fortemente inserito nella top 5 della classifica mondiale, competitivo contro tutto e tutti, e in grado di vincere anche i tornei più importanti.

Non fosse per l’exploit di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, il 24 volte campione Slam avrebbe ancora prolungato la sua dittatura sul mondo del tennis. Ed è anche per questo motivo che, intervistato da La Nacion, ha chiarito ancora una volta la sua posizione sul possibile ritiro, lasciandosi andare a un annuncio che ha sorpreso tutti i suoi tifosi.

Djokovic, annuncio importante sul ritiro: il tennista serbo sorprende gli appassionati

Classe 1987, nel maggio del 2025 Djokovic compirà 38 anni, avvicinandosi inesorabilmente a quella soglia dei 40 che rappresenta una sorta di tabù nel mondo del tennis attuale. Pensare possa continuare a giocare ancora a lungo sarebbe logicamente una forzatura.

Ma arrivati a quell’età, e con una carriera come la sua alle spalle, bisogna procedere giorno dopo giorno, ragionare sul presente più che sul futuro. Lo sa bene Nole, che proprio per questo non vuole sentire parlare di ritiro in questa fase storica del suo percorso agonistico.

E il motivo è molto semplice: Nole sente di poter ancora vincere, e vincere molto. Non solo titoli Slam, ma anche titoli di prestigio come la Davis con la sua Serbia. “Per me il tennis resta ancora una grande passione“, ha raccontato Djokovic, andando dritto alla questione: “Forse c’è chi pensa che dovrei ritirarmi con l’oro olimpico al collo, e c’è chi invece pensa che dovrei andare avanti finché posso vincere. Dal mio punto di vista, mi sento più vicino a questo secondo schieramento“.

In altre parole, il fuoriclasse di Belgrado vuole giocare ancora, vuole vincere ancora e non ha alcuna intenzione di smettere. Almeno per ora: “Magari presto cambierò idea, non può saperlo nessuno, ma adesso sento di poter andare avanti. Mi spiace per chi spera mi ritiri, ma sento di avere ancora tempo per poter giocare“.

Almeno nel 2025 potremo quindi rimandare la fine definitiva dell’epoca dei Fab Four. La bandiera dei grandi del passato sarà ancora portata avanti da Djokovic. E considerando quanto ancora riesca a essere competitivo, non può non essere considerata una notizia splendida, al di là della nostalgia e del passatismo che molto spesso attanaglia i cuori di tutti gli appassionati di sport.