Roma, Juric: “Grande applicazione, peccato per il gol”

Il tecnico della Roma Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro l’Inter perso per 0-1.

La squadra è rimasta in partita fino alla fine: cosa manca per crescere vincere anche queste partite: “Non mi sono piaciuti i primi 15 minuti, poi abbiamo fatto bene fino al gol. Un incidente, che paghi caro. Abbiamo sbagliato troppo tecnicamente, regalare un gol così è un peccato. Bisogna alzare la qualità negli ultimi metri ed essere più pericolosi, ma stasera abbiamo limitato l’Inter e fatto una partita seria“.

Roma, Juric su Dybala, Svilar e N’Dicka

Dybala molto applicato: non rischia di perdere lucidità in avanti: “Ci devo lavorare tanto. Avendo giocatori nuovi, fanno fatica ad interpretare certe situazioni. L’applicazione di tutta la squadra è allucinante, ma delle volte c’è da scambiarsi e correre meno“.

Bene singoli come Svilar e N’Dicka, ma le deve gestire un ambiente poco sereno: come ricompattarlo: “L’unico modo sono i risultati, per questo mi dispiace per stasera. Il pubblico era contento per diverse cose, il resto sono chiacchiere. Se continuiamo così, faremo i risultati. Soprattutto i giocatori che sono fischiati, devono essere forti. Da tempo la Roma non giocava così contro l’Inter“.