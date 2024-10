Inter, Inzaghi: “Per Zielinski sensazioni buone. Sto valutando per Bastoni e Dimarco”

Conferenza stampa pre-Young Boys per l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, che alla vigilia della sfida contro gli svizzeri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Lo Young Boys ha avuto qualche problema all’inizio ma domenica ha battuto il Lucerna, bisognerà fare molta attenzione. Abbiamo avuto un problema con Asllani venerdì, poi Calhanoglu domenica, quindi le rotazioni a metà campo sono limitate. Per Zielinski le sensazioni sono buone ma devo fare valutazioni dall’allenamento di oggi. Bastoni dall’inizio?Sto valutando per lui e per Dimarco”.

“I ragazzi devono metterci del loro. Io e mio fratello da calciatori abbiamo fatto la gavetta in Serie C prima di giocare in Serie A. I ragazzi devono fare così, alla Lazio ne ho lanciati tanti, all’Inter meno ma spero di poterne lanciare alcuni. Berenbruch e Aidoo hanno meritato di essere qui”.

Barella play? “Sono contento di quello che ha fatto a Roma, come di quello che ha fatto l’anno scorso a Lecce o a Udine. Domani chiaramente uno tra lui e Zielinski giocherà lì in mezzo, per il polacco farò delle valutazioni. Poi giocherà Frattesi e qualcun altro entrerà”.