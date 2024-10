Atalanta, Gasperini: “Dobbiamo accettare il pareggio, ci abbiamo provato fino alla fine”

Al termine della sfida di Champions League pareggiata contro il Celtic, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa.

“Loro arrivavano da una brutta sconfitta, si sono difesi con energia. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, non possiamo rimproverarci, siamo stati bravi. Abbiamo avuto diverse occasioni da gol, dobbiamo accettare il pareggio, ci abbiamo provato fino alla fine“.

Che cosa ha detto agli attaccanti?

“Non è che non ci hanno provato, in alcune occasioni siamo stati sfortunati. È mancata precisione: non è facile per i nostri attaccanti giocare ogni tre giorni. Bisogna ricorrere alla panchina, se riesci a giocare solo 60-65 minuti puoi giocare anche tre partite“.

Che indicazioni trai per il futuro?

“Le partite sono delicate in campionato, figuriamoci a Stoccarda. Ho visto lo Shakhtar perdere 1-0 contro l’Arsenal su autorete, non esiste nella Champions una gara semplice. A volte c’è un po’ di presunzione nei giudizi, dovremo essere un po’ più moderati a giudicare gli avversari, ogni squadra ha giocatori in nazionale, abbiamo fatto una partita in cui abbiamo dominato, onore e merito a loro“.